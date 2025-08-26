Lenkijoje staiga dingo su prostitutėmis dirbusi vienuolė: vos pavyko ištraukti iš nusikaltėlių nagų

Praėjusį antradienį, rugpjūčio 19 d., vienuolė dingo be pėdsakų. Ji atsiliepė į paslaptingą telefono skambutį ir dingo. Kaip nustatė Kutno policija ir prokuratūra, moteris tapo sunkaus nusikaltimo auka. Po to, kai ji buvo rasta, paaiškėjo, kad ji prarado didelę pinigų sumą, kuri, deja, atiteko sukčiams.
Viskas prasidėjo rugpjūčio 19 d., kai vienuolė sulaukė skambučio iš asmens, kuris prisistatė esąs policijos pareigūnas. Pokalbis ją aiškiai sukrėtė. Ji paliko vienuolyną Kutne susijaudinusi, sakydama, kad turi skubiai išvykti.
Po to su ja nutrūko bet koks ryšys. Kitos kongregacijos seserys nedelsdamos pradėjo paiešką. Buvo pranešta policijai. Buvo imtasi didelių pastangų surasti dingusią vienuolę.
Reikalas buvo labai rimtas, nes vienuolės bijojo dėl savo sesers gyvybės ir sveikatos. Dingusi vienuolė dirbo ir padėjo prostitucija užsiimančioms moterims, kurios turėjo ryšių su nusikalstamu pasauliu.
Ketvirtadienio popietę vienuolė buvo rasta. Ji buvo Varšuvoje. Laimei, ji buvo sveika ir nesužeista. Tačiau ji prarado didelę pinigų sumą. Sukčiai įtraukė ją į pavojingą žaidimą, manipuliuodami ja ir apiplėšdami.
„Jai paskambino vyras, kuris prisistatė esąs policijos pareigūnas. Vyras jai pasakė, kad vykdo slaptą operaciją, kurios tikslas – suimti įtariamus nusikaltimu asmenis.
Pokalbio metu jis jai pasakė, kad jos sąskaita bus nulaužta ir kad, norėdama išvengti sukčiavimo, ji turi vykdyti jo nurodymus.
Tariamas pareigūnas kalbėjo pakankamai įtikinamai, ir moteris vykdė jo nurodymus. Ji pirmiausia nuvyko į Lodzę, o po to į Varšuvą, kur iš kelių bankų į užsienio sąskaitas pervedė kelis šimtus tūkstančių zlotų.
Tik bendromis Kutno ir Varšuvos pareigūnų pastangomis moteriai buvo užkirstas kelias bendradarbiauti su sukčiais ir, atitinkamai, prarasti dar daugiau pinigų“, – sakė Kutno rajono policijos būstinės atstovė spaudai inspektorė Daria Olczyk.
Parengta pagal fakt.pl
