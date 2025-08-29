Lietuvos gyventojas pasirodė tame pačiame renginyje kaip ir Zelenskis: vyko dėl svarbios priežasties

„Šis vizitas buvo svarbus dvasinis žingsnis, parodantis Konstantinopolio Motinos-Bažnyčios ir visos pasaulinės krikščionių ortodoksų bendruomenės solidarumą su kenčiančia Ukraina“, – sakė Konstantinopolio visuotinio patriarcho egzarchas Lietuvoje kunigas vienuolis Justinas Kiviloo.
Istorinis susitikimas su Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovu
Rugpjūčio 23 dieną Lietuvos egzarchas, lydimas Lietuvos egzarchato kanclerio kun. Vitalijaus Mockus, susitiko su Jo Palaimintybe metropolitu Epifanijumi – Kyjivo ir visos Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovu.
Bažnyčių vadovai aptarė savo atstovaujamų Ortodoksų Bažnyčių santykius, religinę situaciją Ukrainoje ir Lietuvoje, taip pat Maskvos patriarchato destruktyvų vaidmenį, remiant Rusijos agresiją abiejose valstybėse. Sutarta toliau stiprinti ryšius tarp Lietuvos ir Ukrainos stačiatikių bendruomenių.
„Susitikimas su metropolitu Epifanijumi parodė, kad esame tikri broliai Kristuje, o mūsų Bažnyčių ryšys yra ne tik formalus, bet gyvas ir nuoširdus – tai rodo ir šis susitikimas, vykęs broliškos meilės atmosferoje“, – pabrėžė egzarchas Justinas.
Maldos ir vienybės liudijimas
Kartu su Ukrainos metropolitu Epifanijumi, kunigai iš Lietuvos dalyvavo vakaro pamaldose šv. arkangelo Mykolo vienuolyne – viename svarbiausių Ukrainos stačiatikybės centrų. Kartu su vietos tikinčiaisiais ir dvasininkija jie meldėsi už taiką Ukrainoje.
Rugpjūčio 25 dieną delegacija dalyvavo Antruosiuose Ukrainos nacionaliniuose maldos pusryčiuose Kyjivo Meno arsenale – renginyje, kuris subūrė daugiau nei 1200 dalyvių iš 50 pasaulio šalių. Tarp svečių buvo aukšto rango diplomatai, valstybės pareigūnai, dvasininkai ir pilietinės visuomenės atstovai.
Renginį globojo ir jame kalbą sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, maldos pusryčių metu buvo perskaitytas Jo Šventenybės Konstantinopolio visuotinio patriarcho Baltramiejaus kreipimasis, kuriame jis pabrėžė: „Mes iš visos širdies pritariame vienybės, maldos ir vilties dvasiai, kuri įkvepia šį susirinkimą, suvienijantį dvasininkus, valstybės pareigūnus ir Ukrainos draugus iš viso pasaulio.“
Pasaulinės maldos iniciatyvos dalis
Maldos pusryčiai tapo 24 valandų pasaulinės maldos iniciatyvos kulminacija, prasidėjusia rugpjūčio 24-ą – Ukrainos nepriklausomybės dieną. Ši iniciatyva suvienijo žmones visame pasaulyje maldoje už karo niokojamą šalį.
Renginyje taip pat dalyvavo ir kiti aukšti dvasininkai, įskaitant Šv. Mykolo vienuolyno vadovą arkivyskupą Agapitą, kuris atstovavo Ukrainos Ortodoksų Bažnyčiai.
Konstantinopolio patriarchato palaikymas karo siaubiamai šaliai
Lankydamasis Kyjive, Lietuvos egzarchas taip pat susitiko su Konstantinopolio atstovu Ukrainoje – egzarchu vysk. Mykolu, taip pat su Ukrainos kariuomenės kapelionu ir Ukrainos Bažnyčios socialinės tarnystės skyriaus vadovu kun. Serhijumi Dmytrijevu. Buvo aptarta, kaip Lietuvos tikintieji gali padėti kenčiančiai Ukrainai, taip pat Bažnyčių bendradarbiavimo galimybės šioje srityje. Kun. Serhijus Dmytrijevas pakviestas rudenį apsilankyti Lietuvoje.
Konstantinopolio patriarchato tikinčiųjų vadovas savo dalyvavimu šiuose renginiuose dar kartą išreiškė tvirtą ir nuolatinį Konstantinopolio patriarchato palaikymą Ukrainai nuo 2022 metų vasario 24-osios, kai Rusija pradėjo invaziją į šią šalį.
Lietuvos egzarchas Justinas Kiviloo pabrėžė, kad tokių vizitų svarba yra ne tik simbolinė: „Mūsų buvimas Ukrainoje yra konkretus solidarumo ženklas. Mes ne tik meldėmės už taiką, bet ir parodome, kad Ukraina nėra viena – visa pasaulinė krikščionių ortodoksų bendruomenė palaiko šalies kovą už laisvę ir teisybę.“
