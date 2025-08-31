Norėdama atsikratyti nepageidaujamų gyventojų, senolė pasitelkė vapsvas

Tai nutiko rugpjūčio pabaigoje Sant Marti de Tous kaime, esančiame Barselonos regione. 78 metų moteris visą vasarą atostogavo su sūnumi ir anūkais, o grįžusi namo aptiko, kad jos dviejų aukštų namą užėmė penki asmenys. Buvo net pakeistas užraktas.
„Aš tai pakartosiu“
Norėdama išbaidyti įsibrovėlius, pensininkė pati sugalvojo išeitį: susirado vapsvų lizdą ir įmetė jį į namą pro atvirą langą. Toks veiksmas sukėlė chaosą namuose – įsibrovėliai rėkė ir bėgiojo, bandydami pabėgti nuo vabzdžių.
Pasipiktinę namo gyventojai ketina pateikti skundą. Senolė savo veiksmų nesigaili. „Tai namas, kuriame gyvenau su vyru, kuriame užauginau vaikus. Negalėjau likti nuošalyje“, – prisipažino ispanė, kuri čia gyvena jau penkiasdešimt metų. – Išeikite. Kitaip aš tai pakartosiu su bet kokiais vabzdžiais, kokius tik rasiu.“
Teisiškai šis atvejis yra sudėtingas. Namas oficialiai priklauso pensininkės sūnui kaip antrasis būstas. Šiuo atveju nelegalus apsigyvenimas vietoje yra paprastas civilinis nusižengimas, kuris turi būti nagrinėjamas teisme ir nesuteikia teisės iškeldinti gyventojus iš karto. „Namų susigrąžinimas gali užtrukti mėnesius“, – apgailestauja sūnus.
Kol bus išspręsta ši byla, septyniasdešimtmetė moteris apsigyveno pas draugus.
Parengta pagal „20 minutes“.