Neįprasti arbatpinigiai padavėjai atnešė milijonus, bet sugriovė gyvenimą: viskas vos nesibaigė tragedija

Teismai, pagrobimas, šūviai ir mokesčių našta – toks buvo jos kelias po to, kai laimėjo daugiau kaip 10 mln. JAV dolerių (apie 8,54 mln. eurų).
Arbatpinigiai pakeitė gyvenimą
1999-ųjų kovą Tonda, tuomet išsiskyrusi trisdešimtmetė padavėja iš Alabamos, dirbo „Waffle House“ restorane. Klientas Edwardas Sewardas kaip arbatpinigius jai paliko loterijos bilietą. Po kelių dienų paaiškėjo, kad šis bilietas vertas 10 mln. dolerių.
Tonda nedelsdama metė darbą ir pasirinko laimėjimą atsiimti dalimis – po 375 tūkst. dolerių (apie 320 tūkst. eurų) kasmet 30 metų. Tačiau netrukus kilo tikras karas dėl pinigų.
Keturi „Waffle House“ padavėjai padavė ją į teismą, reikalaudami milijonų. Alabamos teisme sprendimas buvo priimtas vos per 45 minutes. Pora, pietavusi restorane, paliudijo prieš Tondą, teigdami, kad ji jiems pasakojo apie tokį susitarimą.
Teismas pripažino jų pusę, o Tondai buvo siūlyta pasilikti 3 mln. dolerių (apie 2,56 mln. eurų), bet ji atsisakė. Tik 2000 m. Alabamos Aukščiausiasis Teismas panaikino ankstesnį sprendimą, nes toks susitarimas buvo prilygintas neteisėtiems lošimams.
Net ir tada problemos nesibaigė. Bilieto „dovanotojas“ E.Sewardas teigė, kad Tonda pažadėjo jam sunkvežimį, jei laimės. Nors šis ieškinys buvo atmestas, netrukus įvyko daug pavojingesnis incidentas.
Tondos buvęs vyras Stacy Martinas ją pagrobė, grasindamas ginklu. Vyras ją nuvežė prie prieplaukos Šiaurės Alabamoje, neleido susisiekti su niekuo. Tačiau moteris sugebėjo griebti ginklą ir pati iššauti buvusiam vyrui į krūtinę. Martinas buvo nugabentas į ligoninę. Dėl šio įvykio jam nebuvo pateikti jokie kaltinimai.
Milžiniški mokesčiai ir grįžimas į paprastą gyvenimą
Tondai buvo nurodyta sumokėti 1 mln. dolerių (apie 853 tūkst. eurų) „dovanų mokesčių“ be įprastų pajamų mokesčių. 2012 m. buvo nuspręsta, kad ji privalo mokėti mokesčius už savo laimėjimą, tačiau ne visą sumą – tik procentą nuo „dovanotos dalies“.
Didžiąją pinigų dalį Tonda perdavė šeimai. O pati, praėjus dviem dešimtmečiams, vėl grįžo prie darbo – 2021 m. socialiniuose tinkluose buvo matyti, kad ji dirbo pokerio dalintoja „Gold Nugget Casino“ Biloksio mieste, Misisipėje.
