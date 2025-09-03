Sukrečiantis atradimas: 26 metus dingusiu laikytas vyras visą laiką buvo kaimyno rūsyje

CBS News pranešė, kad vyras, identifikuotas kaip Omaras bin Omranas, dingo iš Alžyro Dželfos miesto, kai jam buvo vos 19 metų.
O.Omrano šeima manė, kad jų artimasis buvo pagrobtas arba nužudytas per Alžyro pilietinį karą, kuris vyko 10 metų 1990-aisiais ir 2000-ųjų pradžioje.
Taip buvo iki šių metų gegužės 12 d., kai O.Omranas, dabar jau 45 metų amžiaus, buvo rastas tame pačiame Dželfos mieste vos už apie 200 metrų kaimyno šienu užklotame rūsyje.
Socialiniuose tinkluose paskelbti ir Alžyro televizijos transliuoti šokiruojantys vaizdo įrašai rodo momentą, kai auka, apžėlęs barzda ir vilkintis megztinį, buvo rastas kažkokioje duobėje.
Neryškus vaizdo įrašas rodo, kaip žibintai šviečia į šienu apkrautą duobę, o Omaras desperatiškai žvelgdamas, pakelia galvą, šokiruotas jį supančios paieškos komandos.
Manoma, kad auka niekada neprašė pagalbos dėl savo pagrobimo, nes, kaip pranešama, buvo įsitikinęs, kad jo pagrobėjas jį užkerėjo kažkokiu burtu.
Alžyro žiniasklaida pranešė, kad įtariamasis, 61 metų durininkas, buvo sulaikytas bandantis pabėgti.
Dželfos prokurorai pareiškime teigė: „Dželfos generalinis prokuroras informuoja visuomenę, kad gegužės 12 d. 20 val. vietos laiku buvo rastas 45 metų nukentėjusysis Omaras B., kurio kaimynas 61 metų B.A. įtariamas jo pagrobimu.“
Įtariamasis O.Omrano pagrobėjas taip pat buvo apkaltintas jo šuns nunuodijimu.
Neoficialūs vietos šaltiniai teigia, kad Omaro šeima sužinojo apie jo buvimo vietą po to, kai jo įtariamo pagrobėjo brolis socialiniuose tinkluose paskelbė pagrobimo detales, kai broliai ginčijosi dėl paveldėjimo.
Teismo pareigūnas sakė: „Po šio pranešimo teismo generalinis prokuroras įsakė Nacionalinei žandarmerijai pradėti išsamų tyrimą, ir pareigūnai nuvyko į minėtą namą“.
„Prokuratūra nurodė, kad auka gautų medicininę ir psichologinę pagalbą, o įtariamasis bus pristatytas prokuratūrai iškart po tyrimo pabaigos“, – sakė jis, pridurdamas, kad „šio baisaus nusikaltimo vykdytojas“ bus teisiamas „griežtai“.
Be to, Alžyro žiniasklaida atskleidė, kad O.Omrano mama mirė 2013 m., niekada taip ir nesužinojusi, kas atsitiko jos sūnui. Pranešama, kad jos sūnus apie jos mirtį sužinojo būdamas nelaisvėje.
Nors kiti šeimos nariai manė, kad O.Omranas mirė prieš 26 metus, jo velionė motina širdyje jautė, kad jis vis dar gyvas.
Jos paskutinis noras buvo: „Prašau, nenustokite ieškoti Omaro. Esu tikra, kad jis vis dar gyvas“.
Parengta pagal vt.co