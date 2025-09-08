Šiurpios pornografijos apsėstas chirurgas nusišaldė sau kojas: rezgė protu nesuvokiamą planą

49-erių Neilas Hopperis, buvęs Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) chirurgas, teisme pripažino kaltę dėl dviejų sukčiavimo atvejų ir trijų kaltinimų už itin šiurkščios pornografijos laikymą. Teisėjas jam skyrė 32 mėnesių (beveik trejų metų) laisvės atėmimo bausmę.
Paslaptinga „liga“ – tyčia sukeltos traumos
2019 m. pavasarį N.Hopperis medikams skundėsi stipriais pėdų skausmais. Gydytojai įtarė sepsį ir nusprendė amputuoti abi jo kojas žemiau kelių. Tikroji priežastis paaiškėjo vėliau – jis pats laikė kojas lede ir sausajame lede net aštuonias valandas, kad sukeltų negrįžtamą audinių pažeidimą.
Vėliau chirurgas melavo draudimo bendrovėms, jog kojas prarado dėl infekcijos, ir taip prisiteisė daugiau kaip 466 tūkst. svarų sterlingų (per 540 tūkst. eurų). Draugui jis rašė, kad reikia „išspausti viską“ iš draudimo.
Prokuroras Nicholas Lee teisme atskleidė, kad N.Hopperio motyvai buvo dvigubi – godumas ir ilgalaikis „seksualinis susidomėjimas amputacijomis“.
„Tai buvo jo sena ambicija. Jis pats atliko šimtus amputacijų pacientams, o galiausiai surežisavo savo“, – sakė prokuroras.
Prokuroras atskleidė, kad N.Hopperis pirko vaizdo įrašus iš kraštutinės kūno modifikacijų svetainės „EunuchMaker“, kurią valdęs norvegas Marius Gustavsonas 2024 m. buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos už sadistinių kūno žalojimo tinklo organizavimą.
Nors Hopperis pripažino apgailestaujantis dėl melo, jis nesigailėjo pačios operacijos. Gynybos advokatas tvirtino, kad vyras nuo vaikystės jautė kūno disforiją (perdėtas susirūpinimas įsivaizduojamomis išvaizdos ydomis – red.) ir savo pėdas laikė „nereikalingais priedais“.
„Po operacijos sulaukiau tiek daug palaikymo iš šeimos ir draugų, kad buvo dar sunkiau prisipažinti, kas iš tiesų įvyko“, – teisme kalbėjo pats Hopperis.
Iš draudimo gautus pinigus chirurgas leido malonumams: nusipirko kemperį, sūkurinę vonią, investavo į namų remontą, dovanojo brangias dovanas žmonai. Praėjus vos pusmečiui po amputacijų, jis jau stovėjo ant protezų ir grįžo į darbą.
Vis dėlto 2023 m. pabaigoje N.Hopperis buvo išbrauktas iš gydytojų registro, o galiausiai nuteistas kalėti beveik trejiems metams.
Nors oficialiai ligoninėse jo darbas buvo įvertintas nepriekaištingai, kai kurie buvę pacientai dabar sunerimo – ar jų atliktos amputacijos tikrai buvo būtinos. Dėl to advokatai sulaukė dešimčių kreipimųsi.
Parengta pagal bbc.com
chirurgasamputacijalytiniai iškrypimai
