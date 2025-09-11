Vėžiu sergantis praėjusių metų „aukso puodo“ laimėtojas sulaukė tragiškos žinios: gydytojų prognozės – negailestingos

Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) organizuojama loterija „Powerball“ ne kartą pakeitė žmonių gyvenimus – laimėtojai susižerdavo milijonus. Tačiau vienas iš praėjusių metų 1,3 mlrd. dolerių laimėjimą pasidalijusių laimingųjų neturi daug laiko pasidžiaugti savo sėkme.
„Aukso puodą“ laimėjęs imigrantas Chengas Saephanas kovoja su sunkia liga nuo 2016 metų.
Vyras yra vienas iš 1,3 mlrd. dolerių „aukso puodo“ laimėtojų pernai. Gimęs Laose ir užaugęs pabėgėlių stovykloje, jis į JAV imigravo 1994 m. Iki diagnozės jis dirbo aviacijos pramonės mechaniku.
Šiuo metu Portlende (Oregonas) gyvenantis C.Saephanas buvo vienas iš trijų 2024 m. „Powerball“ aukso puodo“ laimėtojų. Po mokesčių jam atiteko 422 mln. dolerių iš bendros 1,3 mlrd. sumos. Bilietą jis buvo nusipirkęs kartu su žmona ir drauge Laiza Chao.
„Galėsiu pasirūpinti savo šeima ir savo sveikata. Susirasiu gerą gydytoją sau“, – po „aukso puodo“ laimėjimo 2024 m. sakė C.Saephanas.
Tuo metu vyras jau sirgo vėžiu. Ligai progresuojant, laimėjimas neatnešė tiek laimės, kiek daugelis galėtų tikėtis.
Pasak „CBS News“, šiandien gydytojai prognozuoja, kad vyrui liko gyventi vos keturis mėnesiai. Vis dėlto vyras randa paguodą žinodamas, kad jo šeimai niekada nebeteks jaudintis dėl pinigų.
„Dabar dėl pinigų nesuku galvos. Aš pasirūpinau savo šeima“, – sakė jis.
Savo laimėjimus C.Saephanas panaudojo nupirkdamas naujus namus šeimai, taip pat įsigijo metalinį, neoninės spalvos „Lamborghini“ sau. Be to, jis investavo į rytinėje miesto dalyje esančius daugiabučius bei remia vietinę tailandiečių restoranų grupę.
Visi laukia naujo rekordo
JAV šiuo metu visi laukia rekordinio „Powerball“ tiražo – šeštadienio vakarą bus ištrauktas stulbinantis 1,8 mlrd. dolerių „aukso puodas“, kuris gali tapti antras pagal dydį laimėjimas visoje šalies istorijoje. Tačiau pernykštė laimėjimo istorija primena, kad pinigai ne visada gali nupirkti svarbiausią – sveikatą.
Parengta pagal hindustantimes.com, cbsnews.com
Loterijalaimėjimasaukso puodas
