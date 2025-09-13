Košmaras prie autobusų stotelės: vos išlipus iš autobuso mama pradėjo klykti pamačiusi, kas nutiko jos vaikui

„Išlipome iš autobuso. Sūnus trumpam nuėjo prie šuns. Jis norėjo jį paglostyti, o šuo staiga puolė,“ – pasakojo trejų metų Dareko mama Emilija „Fakt“ žurnalistui.
„Aš šaukiau pagalbos! Mano sūnaus veidas buvo visas kruvinas,“ – prisiminė moteris.
Vaikas buvo rimtai sužeistas. Gydytojams pavyko susiūti žaizdas. Dabar laukia ilgas gijimo procesas.
Tačiau gydytojai vis dar nežino, ar berniukas gerai matys.
„Reikia tolimesnių tyrimų,“ – sakė Dareko mama. Po užpuolimo berniukas tapo labai nervingas.
„Tikiuosi, kad ši tragiška patirtis bus įspėjimas kitiems tėvams. Neleiskite vaikams artintis prie šunų,“ – ragino ponia Emilija.
Policijos pareigūnai nustatė, kad šuo įvykio metu buvo su pavadėliu, o šeimininkė mėgino jį suvaldyti. Pasak liudininkų, moteris pajuto stiprų trūktelėjimą. Ji bandė šunį patraukti, bet pargriuvo.
Borderkoliai nelaikomi agresyvia veisle. Šuns skiepai buvo galiojantys – tai patvirtino šeimininkė. Policijos pareigūnai paėmė vaizdo stebėjimo įrašus ir apklausė liudininkus.
Pradėtas bylos nagrinėjimas.
„Analizuojame surinktus duomenis. Sveikatos sutrikdymas, trunkantis ilgiau nei 7 dienas, gali užtraukti iki 5 metų laisvės atėmimo,“ – aiškino apylinkės policijos komisariato spaudos atstovė aspirantė Anna Matys.
Jei šuo būtų su antsnukiu, to nebūtų įvykę
Ponia Emilija vis dar išgyvena patirtą siaubą ir ragina šeimininkus, ypač didelių šunų, viešose vietose – tokiose kaip autobusų stotelės ar viešasis transportas – uždėti antsnukius.
„Gailiuosi, kad nespėjau pagauti sūnaus, jo apsaugoti. Laimei, jis gyvas, bet viskas galėjo baigtis tragiškai. Juk trejų metų vaikas dar nesupranta, kas jam gali kelti pavojų,“ – sakė Dareko mama.
Pasak jos, šuns šeimininkų elgesys po įvykio taip pat buvo netinkamas – jie neskubėjo į pagalbą, bandė nugesinti situaciją, rašė „Fakt“.
Berniukas buvo išvežtas į ligoninę Košaline, kur jam buvo suteikta pagalba. Šiuo metu jis namuose, bet šeima nerimauja laukdama akių tyrimų rezultatų.
Ar byla pasieks teismą, priklausys nuo tyrimo išvadų.
