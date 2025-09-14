Pusnuogis vyras nutraukė Mišias: suniokojo altorių, terorizavo kunigą, šaukė per visą bažnyčią

Agresorius necenzūriniais žodžiais liepė dvasininkui palikti bažnyčią, o paskui suniokojo altorių ir sulaužė kryžių. Netrukus į įvykio vietą atvyko policija.
Kaip rašo portalas „Fakt“, agresorius necenzūriniais žodžiais reikalavo dvasininko nutraukti mišias ir palikti šventovę. Jis šaukė, kad „bažnyčia sugriovė jam gyvenimą“. Tam tikru momentu jis išplėšė mikrofoną iš klebono rankų ir sviedė jį į bažnyčios suolus.
Paskui suniokojo altorių ir sulaužė kryžių. Šv. Mišios buvo transliuojamos tiesiogiai socialiniuose tinkluose, tad visa scena vyko internautų akivaizdoje.
Klebono ramybė ir susitvardymas nusipelno pagarbos. Dvasininkas nepasidavė užpuoliko grasinimams ir nepaliko bažnyčios. Kai smurtautojas pradėjo niokoti altorių, klebonas mėgino jį sulaikyti.
Tuomet į pagalbą atskubėjo parapijiečiai. Tačiau stebina tai, kad iki tol Mišiose dalyvavę žmonės ilgai tik stebėjo siautėjantį vyrą ir nesiryžo įsikišti.
Netrukus atvyko policija.
Kunigas nuostolius įvertino apie 10 tūkst. zlotų, — „Faktui“ pranešė vyresnysis policijos inspektorius Dominikas Zielińskis iš Wągrowieco apskrities policijos komisariato.
Jis pridūrė, kad 47-erių vyras sulaikymo metu buvo apsvaigęs nuo alkoholio ir įpūtė 1,2 promilės.
Po sulaikymo vyras buvo pristatytas išsiblaivyti. Policininkai užfiksavo įrodymus, įskaitant vaizdo stebėjimo medžiagą ir mišių įrašą, apklausia pamaldų dalyvius. Klebonas parašė pareiškimą.
Atsižvelgiant į tai, kad nusikaltėlis veikė būdamas neblaivus, jo elgesys gali būti traktuojamas kaip chuliganiškas poelgis, o tai reikštų griežtesnę bausmę, — informuoja policijos atstovas spaudai.
kunigasBažnyčiaužpuolimas
Rodyti daugiau žymių