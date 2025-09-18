Į priekį veda smalsumas ir noras pažinti žmones: Diana darbo nekeičia jau 15 metų

Netikėtas klientės skambutis
Pašnekovės patirtis parodė, kad netekties akimirką neretai pečius užgula ir finansiniai įsipareigojimai. Būsto paskola, automobilio lizingas, vaikų mokslai – po nelaimės ant plauko pakibti gali visų šeimos narių likimai. Deja, apie tokius dalykus neretas susimąsto tik post factum.
„Kai perkame automobilį, savaime aišku, kad jis turėtų gerą draudimą, jei transporto priemonė nukentėtų per avariją. O kaip dėl mūsų pačių? Pamirštame gyvybės draudimą arba rizikų draudimą, kuris apsaugotų, jei netikėtai mus pačius ištiktų nelaimė, prarastume darbingumą ar susirgtume sunkia liga.
Socialiniuose tinkluose matome daugybę atvejų, kai šeimos prašo paaukoti pinigų, nes valstybė negali pasirūpinti į finansinę aklavietę patekusiais žmonėmis. Tam ir yra draudimas, o jei trūksta žinių, priimti sprendimą lengviau pasitarus su finansų konsultantu“, – pastebi Diana.
Ji paaiškina, kad finansų konsultanto misija – suprasti kliento situaciją ir jo poreikius, padėti susivokti, kaip juos išpildyti ir kaip susidėlioti tiek ilgalaikį finansinį planą, tiek reikiamus saugiklius draudimo pavidalu.
„Viena mano klientė gavo išmoką, nes susirgo plaučių vėžiu. Ji man paskambino per atostogas ir sako: „Klausyk, Diana, gal įvyko klaida? Gavau dvi išmokas.“ Dar ilgai įtikinėjau, kad jai priklauso kiekvienas centas“, – istorija dalinasi Diana.
Kritinės ligos išmoka – virš 14 tūkst. eurų. Gydymui ligoninėje papildomai skirtas dar 1 tūkst. eurų. Onkologine liga susirgusi moteris po operacijos turėjo 3 mėnesius palaukti reabilitacijos. „Allianz Lietuva“ Išmoka padėjo pagerinti savijautą ir sveikatą šiuo sunkiu laikotarpiu.
Į priekį vedė smalsumas ir galimybė suderinti darbą bei gyvenimą
Moteris prisimena, kad konsultuoti žmones asmeninių finansų klausimais pirmiausia pasiūlė jos vyras, bet pašnekovės anuomet tokia mintis nesuviliojo. Darbas stambioje trikotažo gamybos įmonėje buvo mielas širdžiai, mat pomėgį siūti turinčios Dianos klientai buvo dizaineriai.
Bet pasikeitus vadovybei moteris panoro išbandyti save kitoje srityje. Ji patikina, kad persikvalifikavimas negąsdino, todėl dalį motinystės atostogų paskyrė mokslams.
„Nusprendžiau pabandyti. Į priekį vedė smalsumas sužinoti, kas yra gyvybės draudimas, kuo jis reikšmingas mūsų gyvenimuose, kada tikrai pajaučiame to saugiklio svorį“, – pasakoja Diana.
Bet praėjo metai, antri, o pašnekovė pasirinktame profesiniame kelyje jautėsi puikiai. Gimė dukra, tačiau po motinystės džiaugsmų ir vargų Diana vėl grįžo į „Allianz Lietuva“.
Kas skatina nuolat mokytis?
Po kiek laiko pašnekovė sulaukė pasiūlymo vesti mokymus naujiems finansų konsultantams.
Kad imdamasi naujos atsakomybės jaustųsi drąsiau, Vilniaus kolegijoje surado studijų programą apie investicijas ir draudimą ir įstojo mokytis.
„Mokiausi, nes finansų konsultanto profesija man įdomi, niekada nenuobodžiauji. Klientai labai skirtingi, kiekvienas su sava istorija. Nuostabus jausmas, kai pirmą kartą matomas žmogus parodo pasitikėjimą, išpasakoja tau viską, kas ant širdies guli. Tačiau svarbiausia, kad būtent pasirinkusi šią profesiją galiu suderinti viską – motinystę, šeimą, studijas ir karjerą“, – pastebi Diana.
Gyvas kontaktas – vertybė
Jau 15 metų „Allianz Lietuva“ finansų konsultantų komandai priklausanti moteris prisipažįsta, kad prieš kelerius metus susimąstė, ar ne per ilgai užsisėdėjo vienoje vietoje. Regis, visi aplink darbus keičia kas 3–5 metus.
Bet Diana neįsivaizduoja savęs visą dieną sėdinčią prie kompiuterio ir pildančią „Excel“ lenteles. Ji mielai skambina klientams ir pasikviečia išgerti kavos, pasikalbėti apie gyvenimą, finansinius lūkesčius, pagausėjusias šeimas ar atsakyti į klientui kylančius klausimus.
„Pokalbio pradžioje pašnekovas gali būti susikaustęs, bet palengva jis atsipalaiduoja, o tai svarbu, jei nori perprasti žmogaus poreikius ir pateikti patį geriausią pasiūlymą. Per nuotolinį susitikimą taip gerai nepažinsi kliento.
Paprasta istorija: šią vasarą važiavau pasveikinti draugės, kuri ištekėjo. „Sveika!“, – prie manęs pribėga klientė, kuri, pasirodo, pasamdyta fotografuoti šventę. Jei būtume bendravę online, nebūtų tokio ryšio. Mano darbe bendravimas yra labai svarbus, o ir klientui kur kas lengviau gyvai konsultuotis, klausti visko čia ir dabar bei kartu rasti atsakymus“, – pabrėžia Diana.