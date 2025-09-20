Lrytas Premium prenumerata tik
Penkiametis sugriovė mamos planą: vietoj „vėjaraupių“ – atostogos Tenerifėje

2025 m. rugsėjo 20 d. 15:27
Lrytas.lt
Jungtinėje Karalystėje nuskambėjo smagi istorija – mama liko sugėdinta, kai jos penkiametis sūnus atskleidė tikrąją priežastį, kodėl praleido pamokas. Kaip rašoma „The Sun“, moteris mokyklai aiškino, kad vaikas serga vėjaraupiais, tačiau berniukas pats pasipasakojo mokytojams, jog skrenda atostogų į Tenerifę „Jet2“ lėktuvu.
Dione, berniuko mama, pasidalijo mokyklos žinutėmis „TikTok“ paskyroje. Jose ji iš pradžių rašė: „Manome, kad tai vėjaraupiai, jis keliaus į vaistinę, kad apžiūrėtų. Ačiū.“ Tačiau netrukus sulaukė netikėto atsakymo: „Jūsų sūnus personalui pasakė, kad skrenda į Tenerifę.“
„Nėra didesnio skundiko už mažą vaiką, – juokėsi moteris socialiniuose tinkluose. – Mano penkiametis atkeršijo už melą.“
Vaizdo įrašas sulaukė daugiau kaip 42 tūkst. patiktukų, o komentatoriai negailėjo juokelių. Vienas rašė: „LOL... net sunku patikėti, kad mokykla taip atsakė.“ Kitas patarė: „Kitą kartą vaikui nesakyk, kur vykstate, kol jis nesėdės lėktuvo kėdėje.“
Panašių nutikimų patirtimi dalijosi ir kiti: viena mama buvo sugalvojusi pasiteisinimą, jog dukra serga, bet ši koncerto metu netikėtai atsidūrė scenoje šalia mėgstamiausio atlikėjo, o vaizdo įrašas išplito internete.
Anglijoje galiojančios taisyklės aiškios: nuo penkerių metų vaikai privalo lankyti mokyklą, o atostogos mokslo metų metu be išankstinio leidimo laikomos nedrausmingumu. Už daugiau nei dešimt praleistų pamokų be pateisinamos priežasties tėvai gali gauti baudą – 80 svarų, jei sumokama per 21 dieną, arba 160 svarų, jei vėluojama.
