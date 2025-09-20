Penkiametis sugriovė mamos planą: vietoj „vėjaraupių“ – atostogos Tenerifėje

Dione, berniuko mama, pasidalijo mokyklos žinutėmis „TikTok“ paskyroje. Jose ji iš pradžių rašė: „Manome, kad tai vėjaraupiai, jis keliaus į vaistinę, kad apžiūrėtų. Ačiū.“ Tačiau netrukus sulaukė netikėto atsakymo: „Jūsų sūnus personalui pasakė, kad skrenda į Tenerifę.“
„Nėra didesnio skundiko už mažą vaiką, – juokėsi moteris socialiniuose tinkluose. – Mano penkiametis atkeršijo už melą.“
Vaizdo įrašas sulaukė daugiau kaip 42 tūkst. patiktukų, o komentatoriai negailėjo juokelių. Vienas rašė: „LOL... net sunku patikėti, kad mokykla taip atsakė.“ Kitas patarė: „Kitą kartą vaikui nesakyk, kur vykstate, kol jis nesėdės lėktuvo kėdėje.“
Panašių nutikimų patirtimi dalijosi ir kiti: viena mama buvo sugalvojusi pasiteisinimą, jog dukra serga, bet ši koncerto metu netikėtai atsidūrė scenoje šalia mėgstamiausio atlikėjo, o vaizdo įrašas išplito internete.
Anglijoje galiojančios taisyklės aiškios: nuo penkerių metų vaikai privalo lankyti mokyklą, o atostogos mokslo metų metu be išankstinio leidimo laikomos nedrausmingumu. Už daugiau nei dešimt praleistų pamokų be pateisinamos priežasties tėvai gali gauti baudą – 80 svarų, jei sumokama per 21 dieną, arba 160 svarų, jei vėluojama.
vėjaraupiaiAtostogosTenerifė
Rodyti daugiau žymių