Policijos klaida tapo šiurpia tragedija: nusižudė sužadėtinė, o vyras atsisakė gyventi be jos

Kaip rašo „The Sun“, remdamasis „The Mirror“, tragedijos šaknys – 2022 m. rudenį, kai policija, tyrusi sunkią nusikalstamą veiką, supainiojo Craigą su kitu asmeniu. Į jų namus Niu Kasle atvyko ginkluotas būrys su tarnybiniais šunimis. „Mačiau žalius lazerių taškus ant sienų, girdėjau lojimą, sirenas, o mane paguldė ant grindų“, – dar prieš mirtį liudijo Craig. Jis buvo išvestas su antrankiais, vilkėdamas tik apatinius.
Cherry, sukrėsta reginio, pradėjo kentėti nuo stipraus nerimo sutrikimo. Ji įsitikino, kad namai gali būti sekami, ir gyveno baimėje, jog pareigūnai bet kada sugrįš. Koronerio išvadose pažymėta, kad būtent ši trauma lėmė jos savižudybę.
Nors policija jau kitą dieną suprato, kad areštavo ne tą žmogų, porą oficialiai apie tai informavo tik po dviejų mėnesių. Tuo metu buvo paviešintos ir pareigūnų vidinės žinutės, kuriose jie pripažino suklydę. „Tai nebuvo paprastas patikrinimas – tai buvo brutali krata, kuri turėjo pražūtingų pasekmių“, – teisme pabrėžė Cherry šeimos advokatas Paulas Dunnas.
Vos po septynių mėnesių Cherry pasitraukė iš gyvenimo. Jos sužadėtinis Craigas, kuris dar 2017 m. buvo gavęs inksto transplantą iš savo tėvo ir privalėjo lankytis dializėje, nebeištvėrė skausmo. Jis pasakė artimiesiems, kad „negali gyventi be Cherry“, ir sąmoningai atsisakė gydymo. 2025 m. sausį, būdamas 31-erių, jis mirė.
„Maldaudavau, kad eitų į ligoninę, persikėliau pas jį gyventi, bet jis sakė: „Mamyte, myliu tave, bet be Cherry negaliu“, – pasakojo 59-erių Susan, Craigo mama. Ji merginą vadino „dukra iš širdies“ ir prisiminė, kad pora buvo kartu nuo 13 metų.
Po tragedijos Cherry artimieji išplatino pareiškimą: „Mūsų šeimos gyvenimai amžiams pasikeitė. Netekome Cherry, o dabar ir Craigo. Nėra žodžių, galinčių apibūdinti šį skausmą.“
Northumbria policija pripažino suklydusi, atsiprašė abiejų šeimų ir pažadėjo atidžiai išanalizuoti bylos išvadas.