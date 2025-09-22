Po muzikos festivalio mįslingai pradingęs jaunuolis rastas negyvas: po mirties išsisiuntusi žinutė sukėlė šoką

J.Slaterio motina atrado, kad prieš pat savo mirtį nuošaliame Tenerifės tarpeklyje jis socialiniame tinkle nusiuntė paskutinę žinutę draugui.
19-mečio „Snapchat“ žinutė buvo išsiųsta tik po to, kai jo motina Debbie Duncan pagaliau sugebėjo prisijungti prie jo paskyros, kai pagaliau susigrąžino jo „iPhone“.
Naujame dokumentiniame filme, rodomame „Channel 4“ kanalu, ji prisiminė, kad žinutę gavo jo draugas Bradley Geogheganas, ir jį ji labai išgąsdino.
Ji pasakojo: „Kai prisijungėme prie Jay „Snapchat“ paskyros, ten buvo nepasiųsta Jay žinutė Bradui.
Taigi žinutė akivaizdžiai sklandė ore, o tada buvo išsiųsta Bradui, kuris, žinoma, labai išsigando.
Jis man iš karto parašė: „Ar tu esi Jay telefone?“. Aš atsakiau: „Taip, mes ką tik prisijungėme prie jo „Snapchat“ paskyros“.
Jis pasakė: „Aš ką tik gavau žinutę iš Jay“. Tai buvo paskutinė jo žinutė.
Jis sakė: „Klausyk, aš neišgyvensiu“. Atrodo, kad jis žinojo, jog neišgyvens.“
Jaunuolis iš Jungtinės Karalystės, Lankašyro praėjusių metų birželį su dviem draugais išvyko į Ispanijos kurortinę salą sudalyvauti „New Rave Generation“ festivalyje.
Birželio 17 d. paryčiais jis paliko „Papagayo“ naktinį klubą, susitikęs su dviem vyresniais vyrais iš rytų Londono, ir kartu su jais nuvažiavo beveik 50 km iki jų „Airbnb“ nuomojamo būsto atokiame Maskos kaime.
6.22 val. jis savo draugams per „Snapchat“ nusiuntė savo buvimo vietą, o 7.21 val. nusiuntė paskutinį vaizdo įrašą iš „Airbnb“ nuomojamų namų.
Kituose pranešimuose jis nusiuntė vaizdo įrašą, kuriame sakė, kad „ką tik paėmė 12 tūkst. vertės „rolly“ (nuoroda į pavogtą „Rolex“ laikrodį), ir teigė, kad paėmė du peilius „tam atvejui, jei viskas prasidės“. Tačiau koroneris nusprendė, kad tai nėra svarbu ir greičiausiai yra pavyzdys, kaip Jay mėgo girtis.
Sprendžiant pagal jo išmanųjį laikrodį, jis išėjo iš „Airbnb“ 8 val. ryte, pasukdamas į dešinę į kalnus. Po kelių minučių jis paskambino savo draugui Bradley ir pasakė, kad bando eiti namo.
8 val. 32 min. jis paskambino savo draugei Lucy Law ir pasakė, kad jam reikia vandens, kad jis išsigandęs ir kad susižalojo koją kaktusu.
Paskutinis 22 sekundžių trukmės skambutis įvyko 8 val. 50 min., kurio metu jis pasakė Lucy, kad jo telefono baterija yra 1 proc. įkrauta, kad jis pasiklydo ir kad mato tik kalnus.
Prisimindama momentą, kai jai buvo pranešta apie sūnaus dingimą, vaikino motina pasakojo laikraščiui „The Times“, kad Lucy jai paskambino apie 15.30 val. ir kad jos kojos sulinko.
Šeima nusprendė nedelsiant išskristi į Tenerifę, o Jay motina gavo anoniminę žinutę „WhatsApp“ programoje: „Duosiu tau vieną įspėjimą. Tavo sūnus negrįš. Jis man skolingas pakankamai daug pinigų.“
Per ateinančias savaites jo dingimas virto socialinių tinklų kurstoma konspiracija, o šeima buvo bombarduojama pokštais, žiauriomis žinutėmis ir įtarimais, kad Jay vis dar gyvas ir yra kankinamas.
Jie taip pat sulaukė kritikos dėl „GoFundMe“ kampanijos, kurios metu buvo renkami pinigai paieškoms ir galiausiai – Jay laidotuvėms. Motina teigė: „Jie nužmogino mano vaiką, jei jis ko ir nusipelnė, tai paties geriausio. Tai buvo paskutinis dalykas, kurį dėl jo padarėme. Aš nesigėdiju, kad panaudojau tuos pinigus jo laidotuvėms.“
Jo kūnas buvo rastas liepos 15 d. virš išdžiūvusio upelio vagos, o koroneris nusprendė, kad jis nukrito iš 20–25 metrų aukščio ir žuvo susilaužęs kaukolę ir dubenį.
Jo motinai tyrimas suteikė ramybę, nes buvo nuspręsta, kad jo mirtis buvo nelaimingas atsitikimas.
„Manau, kad jis pamatė jūrą ir nuėjo į tarpeklio pusę, kad ją pasiektų. Jis galėjo matyti jūrą iš savo viešbučio balkono. Galbūt jis manė, kad galės nueiti atgal į viešbutį? Niekas kitas nebuvo susijęs su jo mirtimi, ne. Taip manau“, – sakė ji.
