Tragedija protėvių žemėje: pasaulyje garsus fotografas žuvo prie Rokiškio – skubėjo įteikti premijos

Avarija – belaukiant šventės
Rokiškėnams laukiant oficialios 526-ojo miesto gimtadienio pradžios – 12 val., specialiosios rajono tarnybos gavo pranešimą apie siaubingą avariją šalia Rokiškio: sankryžoje Rokiškis-Obeliai-Kamajai susidūrė du automobiliai. Smūgio būta itin stipraus – vieno iš avarijos dalyvių automobilis net „pametė“ motorą.
Panevėžio vyriausias policijos komisariatas išplatino pranešimą apie auto įvykį, kuriame teigiama, jog „VW Passat“ markės automobilio vairuotojas (gim. 1939 m.), važiuodamas šalutiniu keliu, nelygiareikšmių kelių sankryžoje nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio „BMW E90“ ir rėžėsi į jį. Dėl susidūrimo metu pažeisto automobilio kėbulo „VW Passat“ keleiviai negalėjo išlipti, tad ugniagesiams teko juos vaduoti pasitelkiant hidraulinę gelbėjimo įrangą.
Per susidūrimą buvo stipriai sužaloti „VW Passat“ vykę asmenys: vairuotojas ir dvi keleivės (viena gim. 1952 m., kita – 1943 m.). Visi trys buvo nugabenti į Respublikinę Panevėžio ligoninę. 1992 m. gimęs „BMW“ vairuotojas susidūrimo metu nenukentėjo.
Netruko paaiškėti, kad avariją patyrė Rokiškio krašto garbės pilietis J. Dovydėnas ir jo artimosios, kasmet į Rokiškį atvykstantys įteikti tėčio vardo premijos geriausio naujo lietuviško romano autoriui.
Lemtinga kelionė
Policijos departamentas informavo, kad 86 metų vyro gyvybė užgeso antradienio pavakarę Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, kur jis buvo gydomas po autoįvykio. Nors policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą avarijos priežasčiai nustatyti, spėjama, kad miręs vyras ir buvo jo gyvybę nusinešusios avarijos kaltininkas.
Eismo įvykio metu buvo taip pat buvo sužalotos dvi su juo vykusios keleivės.
J. Dovydėnas ir kartu su juo buvusios moterys tą lemtingą šeštadienį vyko į Rokiškį vedini itin gražaus tikslo – įteikti Liudo Dovydėno (J. Dovydėno tėvo – aut. past.) vardo premijos geriausio 2025-ųjų Lietuviško romano autorei. Specialiai dėl šio renginio Rokiškio krašto garbės pilietis atvyko į Lietuvą iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), kur gyveno su šeima. Deja, tėvų žemėje, tėvų krašte šį kartą jį pasitiko mirtis...
Prisidės, jei reikės
Po avarijos visokeriopą pagalbą nukentėjusiųjų artimiesiems žadėjęs Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas ir po žinios apie krašto garbės piliečio mirtį sako, jog jei artimiesiems reikės kažkokios pagalbos, savivaldybė yra pasiryžusi pagal galimybes prisidėti.
„Visų pirma reiškiu nuoširdžią užuojautą visiems a.a. Jono artimiesiems ir jį pažinojusiems, visai kultūros bendruomenei. Žinau, kad Jono sūnus jau išskrido iš JAV ir yra pakeliui į Lietuvą. Pietų Afrikos Respublikoje gyvenanti jo dukra irgi ieško galimybių kuo greičiau būti čia. Kartu su Jonu į avariją patekusios sesers dukra taip pat keliauja į Lietuvą iš JAV.
Mes palaikome su jais ryšius, laukiam atskrendančių ir esam perdavę žinią, kad jeigu jiems reikėtų kažkokios pagalbos, bet kokios, mes pasistengsime jiems padėti“, – kalbėjo meras, mėgindamas suprasti šį likimo vingį: „Žmogus paaukoja pinigų, įdeda pats daug darbo, kad įvertintų autorių Lietuvoje. Tik dėl to atkeliauja tokį kelią į renginį – pagerbti tą žmogų, ir čia jį pasitinka mirtis... Siaubinga lemtis“.
Pasidomėjus, gal amžinojo poilsio J. Dovydėnas atguls tėvų žemėje, Lietuvoje, rajono vadovas pabrėžė, kad tai spręs atvykę velionio vaikai, ne Rokiškio rajono savivaldybė.
Meras matė įvykį
Premijos įteikimo ceremonijoje svečių iš JAV laukęs Rokiškio rajono meras R.Godeliauskas sakė matęs patį autoįvykį, visgi, kad jame nukentėjo būtent tie žmonės, kurių bibliotekos bendruomenė itin laukė, sakė sužinojęs tik po renginio.
„Mačiau autoįvykio padarinius važiuodamas į miesto šventę. Matytas vaizdas iš karto apkartino šventinę nuotaiką. L.Dovydėno premijos įteikimo renginyje nesulaukus iš JAV į Lietuvą atvykusio premijos mecenato, L.Dovydėno sūnaus, Rokiškio krašto garbės piliečio J.Dovydėno kilo negera nuojauta. Deja, ji neužilgo pasitvirtino.
Į autoįvykį pateko būtent Jonas su dar dviem šeimos nariais, kurie iš karto buvo išgabenti į Respublikinę Panevėžio ligoninę. Nuolat palaikome ryšį su gydytojais. Mano duomenimis keleivių būklė stabilizuota, tačiau Jono kol kas išlieka sudėtinga. Esame pasiruošę pasirūpinti savo krašto garbės piliečiu ir jo artimaisiais kai tik to reikės. O kol kas lieka tikėtis geriausio – pasveikimo“, – pirmadienį „Rokiškio Sirenai“ sakė rajono vadovas dar kartą kreipdamasis į kelio savininką AB „Via Lietuva“ klausdamas, kas dar turi nutikti tose „juodose“ rajono sankryžose, kad į jas būtų atkreiptas dėmesys ir įrengti situacijas stabilizuoti galintys „žiedai“? Kiek dar reikia aukų, kad tai taptų svarbu?
Žymus fotografas
Rokiškio rajono garbės pilietis, kultūros mecenatas, fotomenininkas Jonas Dovydėnas gimė 1939 m. vasario 12 d. Kaune. Jis buvo išeivijos rašytojo, kilusio iš Rokiškio r. Trumpiškio k., Liudo Dovydėno sūnus.
1944 m. kartu su tėvais pasitraukė į Vokietiją ir penkerius metus praleido karo pabėgėlių stovykloje, o 1949 m. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas.
Fotografavo žurnalams „The Times“, „National Geographic“ ir kitiems, kūrė reportažines, reklamines fotografijas, fotografavo architektūrą, peizažus, etnines žmonių bendrijas, jų buitį, karo vaizdus, atskiras asmenybes. Jo kūrinių turi Meno institutas Čikagoje, Meno institutas Mineapolyje, Kongreso biblioteka Vašingtone.
Jonas Dovydėnas finansavo didžiąją Rokiškio Šv. Juozapo koplyčios vitražų dalį. Jis buvo išeivijos rašytojo Liudo Dovydėno rinktinių raštų (8 tomai) leidybos mecenatas. Net 145 egzempliorius jis dovanojo Rokiškio Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai.
Jonas Dovydėnas su šeima gyveno JAV.
Jis buvo 2007 m. Lietuvos rašytojų sąjungos įsteigtos ir nuo 2010 m. Rokiškyje teikiamos L. Dovydėno premijos už geriausią lietuvišką romaną mecenatas ir vertinimo komisijos narys, kasmet atvykdavo jos įteikti.
Visada aplankydavo tėvo rašytojo Liudo Dovydėno gimtąjį Trumpiškio kaimą, Čedasų mokyklą ir joje įkurtą rašytojo atminimo muziejų.
Rokiškio krašto garbės piliečio vardas Jonui Dovydėnui suteiktas Rokiškio rajono tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimu.
Liudas Dovydėnas
