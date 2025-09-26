Atostogos Turkijoje virto košmaru: „piratų laive“ mirė vyras, o įgula tęsė putų vakarėlį

Sukrėstą dukrą labiausiai papiktino tai, jog vos kelios akimirkos po tėčio mirties turistinio laivo įgula atsiprašė kitų svečių „dėl to, kad putų vakarėlis buvo atidėtas“.
Peteris Colville'as (60 m.), jo žmona Rosalind, dukra Nakita ir dar dvi jos seserys bei jų šeimos liepos 20 d. išskrido į Antaliją.
Atostogas šeima nusprendė paįvairinti pasiplaukiojimu piratų laivu, tačiau jų kelionė tapo košmaru, kai laivas sustojo, kad svečiai galėtų pasimaudyti Kleopatros paplūdimyje, ir Peteris dingo. Po kelių akimirkų plaukikai pastebėjo jį plūduriuojantį vandenyje be sąmonės.
Žmonės ištempė vyrą į laivą ir bandė atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jo dukra, 27-erių Nakita Colville, sakė, kad matė visą šią siaubingą sceną.
Ji pasakojo: „Kai mano svainis grįžo iš jūros po maudynių, jis atsisuko irsuprato, kad mano tėvo nebėra už jo. Tada išgirdome žmones šaukiant pagalbos ir pamatėme mano tėvą vandenyje, plūduriuojantį ant nugaros, o žmonės bandė jį ištraukti.
Vienas iš kitų svečių pradėjo daryti dirbtinį kvėpavimą, o įgulos nariai tiesiog stovėjo susikryžiavę rankas. Kiti svečiai šaukė ir verkė, mano šeimą apėmė isterija. Mes išgyvenome blogiausias savo gyvenimo akimirkas, bet kai mus išvežė, įgula tiesiog atsiprašė svečių, kad putų vakarėlis buvo atidėtas.“
„Mano tėtis buvo pats geriausias tėvas ir senelis, ir jis nusipelnė, kad su juo būtų elgiamasi pagarbiai – bet taip nebuvo, – sakė Nakita. – Mes negalime sakyti, kad jis mirė dėl kompanijos kaltės, nors galbūt jį buvo galima išgelbėti, tačiau jų elgesys buvo pasibaisėtinas“.
Nakita pasakojo, kad visa šeima sukrėsta stebėjo, kaip kitas turistas darė Peteriui dirbtinį kvėpavimą, o Nakitos mama Rosalind Colville (53 m.) iš šoko nualpo.
Kiti svečiai taip pat buvo sukrėsti šio įvykio. Atvykus pakrančių apsaugai ir Peterį išvežus į ligoninę, kur buvo konstatuota jo mirtis, laivo įgula bandė tęsti putų vakarėlį, o sukrėsti svečiai mėgino susitaikyti su tuo, ką ką tik matė.
Viename „Tripadvisor“ atsiliepime rašoma: „Jis buvo paguldytas ant denio – ir viskas. Nebuvo imtasi jokių tinkamų veiksmų, iš denio nebuvo išprašyti žiūrovai, nebuvo atlikta skubi dirbtinė plaučių ventiliacija. Vienas įgulos narys žvilgtelėjo jam į akis ir paskelbė apie mirtį.“
Kitas liudininkas rašė: „Po to, kai gelbėtojas atvyko paimti vyro, mums tiesiog pasakė, kad avarinė situacija baigėsi, ir jie toliau leido garsią muziką ir bandė parduoti daugiau nuotraukų.“
Trečiasis pridūrė: „Įgulos elgesys buvo tiesiog siaubingas. Tai nesaugu, neprofesionalu, o įgula nėra nei apmokyta, nei emociškai pajėgi susidoroti su avarinėmis situacijomis ar tragedijomis. Žmogus mirė. O jie elgėsi taip, lyg tai nieko nereiškia.“
Nakita sakė, kad, kiek žinoma, jos tėvas buvo sveikas, ir pridūrė: „Jei jis būtų buvęs nesveikas arba jautęsis blogai, jis nebūtų lipęs į vandenį.“ Ji vis dar laukia atsakymų. Autopsija buvo atlikta Turkijoje ir Jungtinėje Karalystėje, bet Nakita sakė, kad nė viena iš jų negalėjo nustatyti mirties priežasties, todėl tyrimas tebevyksta.
