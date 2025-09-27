Šokas milijonams – mirė internautus pakerėjusi 14-metė

Zuza, kilusi iš Viskonsino (Jungtinės Valstijos) sirgo ūminė mieloidinė leukemija. Ši klastinga liga jai buvo diagnozuota vos trejų metų amžiaus. Mergina savo gydymo detalėmis atvirai dalijosi su milijonine auditorija, jos „Instagram“ paskyra „zuzas_way_to_healing“ turi daugiau nei 2 mln. sekėjų.
„Sudaužytomis širdimis pranešame, kad Zuza mirė“, – su liūdesiu pranešė Zuzos šeima. „Ji 11 iš 14 savo metų gyveno su negailestingu vėžiu, tačiau gyveno pilnavertiškiau ir dėkingiau nei dauguma. Jos buvimas mus pakeitė amžiams, ir jos mirtis taip pat.“
Paskutiniuose savo vaizdo įrašuose Zuza atvirai kalbėjo apie patirtą skausmą. Ji aiškino, kaip liga paveikė jos kasdienį gyvenimą, ir netgi atsiprašė, kad nepasirodė internete dėl priepuolio.
„Būsiu atvira, pastaruoju metu mano sveikata nebuvo pati geriausia“, – sakė ji. „Fiziškai ir protiškai. Pastaruoju metu kenčiu skausmą. Nuolat vartoju vaistus nuo skausmo.“
Tačiau Zuza niekada neprarado dėkingumo jausmo.
Paskutiniame savo įraše ji rašė: „Vėžio diagnozė privertė mane dėkoti už kasdienius dalykus, kuriuos daugelis žmonių dažnai laiko savaime suprantamais dalykais.“
Ji aprašė paprastus gyvenimo džiaugsmus: maistą, draugystę, šeimą, gyvūnus ir net eksperimentus su skirtingomis šukuosenomis.
Kalbėdama apie jos paskutinį vaizdo įrašą, Zuzos šeima paaiškino:
„Labiau už viską ji norėjo būti normaliu, sveiku vaiku. Tačiau jos gyvenimą tokį gražų padarė tai, kaip ji išmoko susidurti su sunkiausiomis aplinkybėmis, tokiomis kaip jos liga. Ji vis tiek gyveno visavertį gyvenimą, džiaugėsi net mažais dalykais.“
Zuza taip pat buvo „TikTok“ turinio kūrimo grupės „Glow House“, skirtos jaunoms moterims, kurios „švyti iš vidaus“, narė.
Gerbėjai užtvindė jos socialinius tinklus pagerbdami jos drąsą, pozityvumą.