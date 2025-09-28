Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Gyvenimo būdasIstorijos

Vokietiją drebina „Oktoberfest“ skandalas: supriešino vaizdo įrašas su buteliuką užsivertusiu vaiku

2025 m. rugsėjo 28 d. 20:45
Vaizdo įrašas, kuriame mažametis žiūrovams džiūgaujant didžiausiame pasaulyje alaus festivalyje išlenkia buteliuką pieno, socialiniuose tinkluose sulaukė ir simpatijų, ir piktų komentarų.
Daugiau nuotraukų (1)
Sekmadienį šis vaizdo įrašas platformoje „Instagram“ buvo surinkęs daugiau nei 380 tūkst. patiktukų, tačiau dauguma komentuotojų buvo labai kritiški ir atkreipė dėmesį į stresą ir triukšmą, kurį vaikas, atrodo, patiria sausakimšame alaus paviljone Vokietijoje vykstančiose kasmetinėse „Oktoberfesto“ išgertuvėse.
Nepritariančiųjų nuomone, it virusas išplitęs vaizdo įrašas, socialiniuose tinkluose pasirodęs su prierašu „ramus savaitgalis su tėčiu“, pažeidžia vaiko teisę į privatumą, o aplinkiniai suaugusieji rodo blogą pavyzdį, supažindindami vaikus su girtuokliavimo kultūra.
Ketvirtadienį paskelbtame vaizdo įraše, kuris, regis, buvo tą pačią dieną nufilmuotas „Oktoberfeste“, matyti, kaip vaikas perpildytoje alaus palapinėje stovi ant stalo ir iškliukina buteliuką pieno.
Vaiką drąsina tradiciniais bavariškais rūbais vilkintis vyras, kuris buteliuką laiko prikišęs vaikui prie burnos. Ant suolų aplink vaiką sėdintys žmonės juokiasi, džiūgauja ir ploja, o kai kurie šią sceną filmuoja ir fotografuoja.
„Tas vargšas vaikas... visiškai neatsakinga leisti nepažįstamiems žmonėms jį filmuoti, vestis jį į aplinką, kurioje didelis triukšmas, pilna girtų žmonių ir tvyro alkoholio tvaikas“, – rašė vienas komentatorius.
„Ruošiame mažametį girtuokliauti. Puikūs tėvai, puikūs pavyzdžiai, kaip elgtis su alkoholiu“, – rašė kitas. Keli komentatoriai ragino įsikišti vaikų teisių apsaugos tarnybas.
„Tėvui turėtų būti gėda – taip pat ir tiems, kurie paskelbė šį vaizdo įrašą“, – rašoma kitame komentare. Daugelis internautų pabrėžė, kad svarbu apsaugoti vaikų asmenines teises, ir teigė, kad internete neturėtų būti dalijamasi jokiais, ypač nepažįstamų asmenų darytais vaikų įrašais.
Tačiau kitiems vartotojams šis vaizdo įrašas pasirodė juokingas, ypač dėl to, kad mažylis faktiškai pažeidė „Oktoberfesto“ taisyklę: lankytojus, kurie stovi ant stalų ir yra raginami vienu ypu išgerti savo alų, paprastai išveda apsaugos darbuotojai.
OktoberfestAlusVokietija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.