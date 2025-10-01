Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Po sunkios ligos mirė tūkstančius širdžių suvirpinusi Veronika

2025 m. spalio 1 d. 20:56
Lrytas.lt
Pasirodė skaudi žinia – su onkologine liga ilgus metus kovojusios Veronikos gyvybė užgeso. Liūdna žinia pasirodė socialiniame tinkle „Facebook“, „Mamų unijos“ paskyroje.
„Su giliu liūdesiu dalijamės žinia, kad mūsų mylima Veronika nuo šiol mus lydės savo šviesa iš dangaus.
Jos kelias buvo kupinas išbandymų, bet dar labiau – ryžto, šviesos ir tikėjimo gyvenimu.
Veronika drąsiai pasitikdavo kiekvieną dieną, dovanojo šypseną kitiems ir įkvėpė mus visus net tada, kai ją pačią lydėjo labai sunkus išbandymų ir gydymo laikotarpis.
Jos stiprybė, jautrumas, gilus akių žvilgsnis ir širdies gerumas liks amžinai mūsų atmintyje. Tegul ši šviesa, kurią ji skleidė, apgaubia artimuosius ir kiekvieną, kas ją pažinojo. Nė vienas vaikas, nė viena šeima neturėtų patirti tokio skausmo.
Tai neteisybė, kurios negalime priimti, tačiau galime kartu nešti Veronikos šviesą toliau – padėdami tiems, kurie šiandien dar kovoja.
Mamų unijos bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą Veronikos šeimai, bičiuliams ir visiems, kuriems teko džiaugsmas ją pažinti ir su ja bendrauti.
Tegul Veronikos šviesa ir meilė, kurią ji paliko, tampa švelniu paguodos šaltiniu“, – rašoma socialinėje paskyroje.
Atsisveikinimas su Veronika vyks Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“(Olandų g.22) 6 salėje, spalio 2d. nuo 16val. – 21val. Spalio 3d. išnešimas 16val. Laidotuvės vyks Rokantiškių kapinėse.
 
 
 
