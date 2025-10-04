Neapdairus elgesys vonioje pražudė trijų vaikų mamą: įspėja kitus to nekartoti

Jos vyras Joe O’Gormanas piktinasi, kad elektronikos gamintojai ant pakuočių turėtų pateikti aiškius įspėjimus apie tokio elgesio pavojus.
„Žmonės apgaunami klaidingo saugumo jausmo, nes kompanijos giriasi, jog jų telefonai atsparūs vandeniui. Tačiau niekas neįspėja, kad prie vandens kraunamas telefonas gali nužudyti“, – teisme sakė našliu likęs vyras.
Lemtingas vakaras
2024 m. spalio 30-osios vakarą J.O’Gormanas išvyko nuvežti jų jauniausios dukters į diskoteką. Grįžęs namo, jis žmoną rado vonioje – ji gulėjo ant šono, nereagavo į jokius veiksmus. Pamatęs šalia vandenyje esantį telefoną su laidu, jis tuoj pat išmetė jį į kriauklę.
„Patyriau lengvą elektros smūgį, kai traukiau ją iš vonios. Pasakiau dukrai kviesti pagalbą ir pradėjau gaivinti. Ant jos rankų ir krūtinės buvo matyti raudonos žymės“, – liudijo našlys.
Deja, greitosios pagalbos medikams, atvykusiems po keliolikos minučių, atgaivinti moters nepavyko.
Teisme pabrėžta, kad Ann-Marie, nors sirgo dviem lėtinėmis ligomis – von Willebrando liga (kraujavimo sutrikimu) ir Greivso liga (skydliaukės sutrikimu), – buvo „sveika ir sportiška“. Ji kasdien keldavosi 6 ryto sportuoti.
Patologė gydytoja Heidi Okkers nustatė, kad mirtį sukėlė elektros smūgis. Ant kūno aptikti nudegimai – krūtinės, rankų, pirštų srityse. Vandens plaučiuose nebuvo, todėl moteris nenuskendo – širdies ritmą sustabdė per kūną praėjusi elektros srovė.
Inžinierius ekspertas Paulas Collinsas, tyręs įvykio aplinkybes, sakė, kad užtenka vos tokios elektros srovės, kiek įprastai perduoda telefono kroviklis, kad sustotų širdis
Jo vertinimu, telefonas nukrito į vandenį, o Ann-Marie, bandydama jį paimti, palietė metalinę dušo žarnelės dalį.
„Keista sakyti, bet jei ji būtų palikusi ranką vandenyje, galbūt dar būtų likusi gyva. Ištraukus ranką, srovė rado kelią per kūną“, – aiškino ekspertas.
Įspėja dėl mirtino pavojaus
J.O’Gormanas teisme pabrėžė, kad apie šį pavojų turi žinoti kiekvienas: „Vienintelis dalykas, ką girdi, tai kad telefonai gali veikti net dviejų metrų gylyje. Žmonės mano, kad galima juos naudoti prie vandens. Tačiau tai klaidinantis ir mirtinai pavojingas signalas. Reikia aiškių įspėjimų ant pakuočių.“
Jis priminė, kad 2017 m. Londone panašiomis aplinkybėmis mirė vyras, o JAV – vaikas.
Koronerė (teismo tardytojas, tiriantis staiga mirusių asmenų mirties priežastis – red.) Cróna Gallagher pripažino Ann-Marie mirtį nelaimingu atsitikimu ir pavadino tai „siaubinga tragedija“.
Dr. Gallagher pažymėjo, kad ES šalių vonios kambariuose paprastai nėra elektros lizdų, nes elektros įranga, patekusi į vandenį, kelia realią grėsmę.
Nors, kaip ji sakė, J.O'Gormano kritika buvo skirta „Apple“, koronerė akcentavo, kad tai yra platesnė problema, nes, jos nuomone, elektroninių prietaisų naudojimas vonios kambariuose tapo pernelyg įprastas.
