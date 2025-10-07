Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Gyvenimo būdasIstorijos

Užsienyje uždarbiavęs lenkas mįslingai dingo pakeliui namo: nuėjęs į tualetą neberado autobuso

2025 m. spalio 7 d. 10:08
Lrytas.lt
Lenkas Damianas Toras (31 m.) mįslingai dingo pakeliui namo grįždamas iš darbo užsienyje. Nevilties apimti artimieji šaukiasi pagalbos.
Daugiau nuotraukų (2)
Iš Magdalenkos (Liublino vaivadija) kilęs Damianas liepos mėnesį išvyko uždarbiauti į Daniją.
Rugsėjo 29 d., penktadienį, jis autobusu važiavo namo į Lenkiją.
Autobusui trumpam sustojus šiaurės Vokietijos mieste Liubeke, vyras susisiekė su artimaisiais ir nusiuntė jiems savo buvimo vietą.
Tada Damianas nuėjo į tualetą. Kai grįžo, autobuso ir jo bagažo ten jau nebuvo. O tada prapuolė ir pats.
Jo telefonas neatsako. Damianas dingo be pėdsakų.
Šeima mano, kad Damianas bandė susirasti kitą transportą į Lenkiją. Tačiau nuo to laiko jis nesusisiekė nei telefonu, nei socialiniuose tinkluose.
Vyras turėjo su savimi mobilųjį telefoną, kuris šiuo metu yra neaktyvus. Nežinoma, ar dingęs asmuo tęsė kelionę, ar liko Vokietijoje. Negalima atmesti jokios įvykių versijos.
Spalio 5 d. Liublino Tomašuvo rajono policijos vadovybė paskelbė oficialų pranešimą apie Damiano dingimą ir pateikė jo aprašymą bei skiriamuosius požymius.
Požymiai:
Amžius: 31 metai
Ūgis: 180 cm
Kūno sudėjimas: lieknas
Akių spalva: ruda
Plaukų spalva: tamsūs
Išskirtiniai požymiai: apgamas ant rankos, trūksta priekinio danties, cista kairėje kaktos pusėje.
Jis vilkėjo juodą striukę.
„Jis išėjo tik akimirkai. Ir dingo“, – internete platindami pagalbos prašymą rašo Damiano artimieji.
Vyro dingimas sujaudino jo gimtojo miesto gyventojus. Šeima nepraranda vilties, kad Damianas bus rastas, bet laikas nėra sąjungininkas.
Turintys informacijos apie dingusįjį prašomas susisiekti su Liublino Tomašuvo rajono policijos būstine.
Parengta pagal fakt.pl
dingo vyrasLenkijaVokietija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.