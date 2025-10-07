Užsienyje uždarbiavęs lenkas mįslingai dingo pakeliui namo: nuėjęs į tualetą neberado autobuso

Iš Magdalenkos (Liublino vaivadija) kilęs Damianas liepos mėnesį išvyko uždarbiauti į Daniją.
Rugsėjo 29 d., penktadienį, jis autobusu važiavo namo į Lenkiją.
Autobusui trumpam sustojus šiaurės Vokietijos mieste Liubeke, vyras susisiekė su artimaisiais ir nusiuntė jiems savo buvimo vietą.
Tada Damianas nuėjo į tualetą. Kai grįžo, autobuso ir jo bagažo ten jau nebuvo. O tada prapuolė ir pats.
Jo telefonas neatsako. Damianas dingo be pėdsakų.
Šeima mano, kad Damianas bandė susirasti kitą transportą į Lenkiją. Tačiau nuo to laiko jis nesusisiekė nei telefonu, nei socialiniuose tinkluose.
Vyras turėjo su savimi mobilųjį telefoną, kuris šiuo metu yra neaktyvus. Nežinoma, ar dingęs asmuo tęsė kelionę, ar liko Vokietijoje. Negalima atmesti jokios įvykių versijos.
Spalio 5 d. Liublino Tomašuvo rajono policijos vadovybė paskelbė oficialų pranešimą apie Damiano dingimą ir pateikė jo aprašymą bei skiriamuosius požymius.
Požymiai:
Amžius: 31 metai
Ūgis: 180 cm
Kūno sudėjimas: lieknas
Akių spalva: ruda
Plaukų spalva: tamsūs
Išskirtiniai požymiai: apgamas ant rankos, trūksta priekinio danties, cista kairėje kaktos pusėje.
Jis vilkėjo juodą striukę.
„Jis išėjo tik akimirkai. Ir dingo“, – internete platindami pagalbos prašymą rašo Damiano artimieji.
Vyro dingimas sujaudino jo gimtojo miesto gyventojus. Šeima nepraranda vilties, kad Damianas bus rastas, bet laikas nėra sąjungininkas.
Turintys informacijos apie dingusįjį prašomas susisiekti su Liublino Tomašuvo rajono policijos būstine.
Parengta pagal fakt.pl