Pavarčiusi vaikystės albumą, klaipėdietė ryžosi surasti darželio draugę: paaiškėjo jaudinantys sutapimai

Įprastai socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Pamačiau Kaune, patiko, bet neišdrįsau...“ nariai ieško patikusio vaikino ar merginos, kuriuos pabijojo užkalbinti ir gailisi paleidę iš akių.
Tačiau ši istorija, prasidėjusi minėjote grupėje, nebus apie romantiškus santykius. Tiesa, ji ne ką mažiau verčia širdį iš džiaugsmo plakti smarkiau.
Neprireikė nė paros
Prieš keletą dienų šioje grupėje pasirodė kiek neįprastas įrašas. Jo autorė Skirma nusprendė tokiu būdu surasti savo darželio laikų draugę.
„Labas vakaras, aš su tokia įdomesne situacija. Turėjau darželyje tokią gerą draugę Miglę, kartu lankėme Aleksoto darželį, „Boružėlių“ grupę.
Įdomu būtų po tiek laiko atrasti. Viliuosi, per čia pavyks. Gal kas atpažįstate, o gal pati esi čia. Veiksmas vyko 2004–2005 metais“, – skelbiama „Facebook“ įraše, prie kurio pridėta ir mažų mergaičių nuotrauka. Kiek vėliau komentaruose Skirma paminėjo, kad abi merginos gimė 2001 metais.
Toks netikėtas kreipimasis greitai sulaukė daugybės reakcijų. Žmonės ne tik spaudė „patiktukus“, dalijosi, bet ir komentaruose ėmė žymėti savo pažįstamas Migles tikėdamiesi, kad galbūt jos yra ieškomos darželio laikų draugės.
Nepraėjus nė parai, paieška buvo sustabdyta, nes Miglė atsirado. Grupės nariai, sekę šią istoriją, džiaugėsi kartu su merginomis.
„Gražių akimirkų po tiek metų atradus viena kitą“, – rašė vienas socialinio tinklo vartotojas. „Kaip fainai, kad taip greitai“, – nustebo kita. „Stebuklas“, – nuostabos neslėpė dar vienas žmogus.
O kaip viskas klostėsi toliau? Naujienų portalui Lrytas papasakojo pačios merginos.
Nesitikėjo tokio greito atsakymo
Susisiekus su Skirma, mergina papasakojo, kad tokia mintis jai kilo visiškai netikėtai. Klaipėdietė džiaugėsi, kad šios įdėjos nenumetė į šalį ir išdrįso paskelbti įrašą.
„Ieškoti Miglės nusprendžiau gan spontaniškai. Tiesiog vartydama savo vaikystės albumą, pamačiau mūsų bendrą fotografiją ir sugrįžo prisiminimai iš tų laikų.
Buvome gan artimos draugės ir po darželio laikų ryšys nutrūko. Pagalvojau, įdomu būtų susisiekti po tiek metų, paklausti, kaip sekasi, kuo ji dabar gyvena“, – sakė ji.
O kaip reagavo Miglė sužinojusi, kad jos ieško? Mergina neslėpė – tai jai buvo itin netikėta.
„Grįžus po ilgos darbo dienos įsijungiau „Facebook“ ir pirmas dalykas, ką pamačiau, buvo mano vaikystės nuotraukos. Vėliau prasidėjo ir draugų, pažįstamų žinutės, kad tavęs ieško.
Buvau nustebus, savotiškam šoke, kad mano vaikystės nuotraukos yra socialiniame tinkle. Kiek vėliau detaliau peržiūrėjau įrašą ir supratau, kad kartu ėjome į vieną darželio grupę“, – sakė kaunietė.
Skirma neslepia širdyje jautusi, kad Miglė atsiras. Tačiau tam įvykus, akimirką negalėjo patikėti, kad viskas taip puikiai susidėliojo.
„Labai nustebau, jog ji taip greitai atsirado ir man pati parašė. Pokalbis užsimezgė labai natūraliai, greitai atradom bendrumų. Abi esame meniškos sielos: ji – saviraiškos per šokį, o aš – per balsą muzikoje“, – dalijosi Skirma.
Kol kas bendrauja internetu
Sutapimas ar ne, abi merginos dirba su vaikais. Miglė moko vaikus šokio meno, o Skirma užsiima vaikų ugdymu gamtoje.
„Dirbu širdžiai mielą darbą – esu „Miško darželio“ mokytoja jaukioje, atviroje bendruomenėje, kuriai rūpi. Tai saugi erdvė, kurioje kuriame ryšį su savimi, gamta, žmogumi. Taip pat gilinu savo žinias pedagogikos studijose.
Turėjau labai šiltus santykius su grupės auklėtoja Žana bei tolimesnėse savo mokymosi įstaigoje taip pat turėjau nuostabius, įkvepiančius mokytojus, kuriems jaučiuosi itin dėkinga, jie visi mane lydėjo per gyvenimą. Manau, būtent jie prisidėjo prie to, kad pati pasirinkau eiti šiuo keliu“, – pasakojo Skirma.
Miglė yra šiuolaikinio šokio atlikėja ir mokytoja, įgijusi šokio ir pedagogikos bakalauro diplomą. Šokio meno ji moko mokyklose, o visą laisvą laiką skiria švenčių mažiesiems vedimui bei organizavimui.
„Esu „MiKe šventės vaikams“ įkūrėja – kartu su komanda įgyvendiname vaikų svajones. Teikiame animatorių paslaugas visoje Lietuvoje. Šiuo metu vyksta intensyvus pasiruošimas kalėdiniam laikotarpiui“, – apie savo veiklą pasakojo kaunietė.
Kadangi abiejų merginų kasdienybė užpildyta veiklomis ir darbais, kol kas bendravimas vyks virtualiai. „Mano užimtumas yra labai didelis, o ji šiuo metu gyveną pajūryje, tai iki susitikimo teks palaukti“, – dalijosi Miglė.
Tačiau merginos viena kitai pažadėjo, kad būtinai susitiks ir prie kavos puodelio prisimins vaikystę bei pasidalins savo gyvenimo istorijomis.
„Aš šiuo metu gyvenu ir mokausi pajūryje, o Miglė grįžo į Kauną. Kai planuosiu savo vizitą į Kauną, pasiderinsime ir mūsų susitikimą“, – teigė Skirma.
Ragina nebijoti parašyti senam draugui
Praėjo daug metų, pasikeitė miestai, gyvenimai ir žmonės aplink, tačiau vaikystės laikas merginoms kelia nostalgiškus jausmus. Galbūt jų atmintyje yra išlikęs koks nors prisiminimas iš darželio?
„Kai paklausėte, iškart sugrįžo prisiminimas, kaip Miglė gindavo mane nuo vieno grupės berniuko, kuris mane užgauliodavo“, – šyptelėjo Skirma.
Tuo metu Miglė prisipažįsta, kad jos prisiminimai – ne tokie ryškus. „Man buvo 3 metukai, tai nieko iš tų laikų nepamenu, tik tiek, kiek mačiau vaikystės nuotraukų albume“, – sakė ji.
Paklaustos, ką norėtų patarti kitiems, kurie galbūt kada nors svajojo surasti savo vaikystės draugą arba turi jo kontaktus, tik nedrįsta parašyti ar paskambinti, merginos turi aiškų patarimą.
„Jei labiau nori nei bijai – padaryk tai. Vertinant, kiek daug žmonių susidomėjo, palaiko mūsų istoriją, matyt, jiems irgi tai artima“, – nusišypsojo Skirma.
Jai pritarė ir Miglė. Anot merginų, jų pavyzdys yra puikus įrodymas, kad kartais tereikia mažo žingsnio, kad įvyktų kai kas gražaus.
„Aš sakyčiau – tiesiog rašykite. Kartais mes per daug galvojame, o juk viskas prasideda nuo paprasto „labas“. Galbūt tas žmogus irgi seniai norėjo parašyti, tik nedrįso.
Blogiausiu atveju – negausite atsakymo, bet bent jau pabandysite. Geriausiu – atgaivinsite labai gražų ryšį“, – sakė ji.