Kiekvieno tėvo baisiausias košmaras: praeivė pagrobė kūdikį, tačiau neįtikėtina, ką ji darė po to

Pagrobimas įvyko prie ledų parduotuvės Blekpule, Lankašyre. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo akimirką, kai moteris, kuri dabar jau įkalinta, prieina prie septynių mėnesių kūdikio vežimėlyje ir jį išsiveža.
Įraše matyti moteris, vilkinti juodu gobtuvu ir džinsais, artėjanti prie kūdikio. Vežimėlis buvo paliktas ant šaligatvio prie ledų parduotuvės Centrinėje gatvėje, netoli pagrindinės Blekpulio pajūrio promenados.
Pagrobėja pasinaudojo proga, kol mama kalbėjosi su ledų parduotuvės prekių tiekėju.
Priėjusi prie kūdikio ir apžiūrėjusi vežimėlį, 51 metų moteris su kaukę greitai nustūmė vežimėlį šaligatviu. Pagrobusi kūdikį moteris dar kelis kartus atsisuko per petį, rašo „The Sun“.
Mama išbėgo iš ledų parduotuvės ir puolė vytis pagrobėją iš paskos bandydama gelbėti savo vaiką. Su praeivio pagalba jai pavyko atgauti kūdikį.
Mama nunešė mažylį į saugią vietą, o moteris, bandžiusi jį pagrobti, tiesiog nuėjo tolyn.
Įžūlioji pagrobėja – Nikoletė Goldrik, kuri buvo suimta, kai tą pačią dieną sugrįžo į įvykio vietą.
Kai policija ją sulaikė, pagrobėja užgauliojo pareigūnus ir apspjovė vieną iš jų.
N. Goldrik pripažino kaltę dėl vaiko pagrobimo ir smurto prieš pareigūną per teismo posėdį, liepos 28 d.
Per nuosprendžio paskelbimą teisme buvo perskaitytas nukentėjusių tėvų pareiškimas. Kūdikio mama Sara Smit ir tėvas sakė, kad tai buvo baisiausia jų gyvenimo diena.
Pora pridūrė, kad šio įvykio jie niekada nepamirš.
Goldrik buvo nuteista 12 mėnesių kalėjimo už savo nusikaltimus, kurie, pasak teisėjo, sukėlė „neįsivaizduojamą siaubą“.
Taip pat teismas jai skyrė penkerių metų draudimą artintis prie aukų.
Vyriausiasis prokuroras Tomas Sneipas sakė: „Nikoletės Goldrik įžūlūs veiksmai sukėlė neįsivaizduojamą siaubą, kai ji bandė pagrobti kūdikį. Šis incidentas – tai kiekvieno tėvo baisiausias košmaras. Goldrik elgesys sulaikymo metu rodo, kad ji beveik nejaučia jokios kaltės dėl savo veiksmų. „