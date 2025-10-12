Mokytojai pateikta beveik 50 kaltinimų dėl nepilnamečių išnaudojimo: aukų liudijimai šiurpina

Brittany Fortinberry dabar pareikšti 47 baudžiamieji kaltinimai dėl įtariamo seksualinio prievartavimo prieš savo nepilnamečius mokinius.
Buvusiai Indianos mokyklos mokytojai Brittany Fortinberry pareikšti papildomi kaltinimai dėl įtarimų, kad ji seksualiai prievartavo savo nepilnamečius mokinius. Moteris kaltinama užsiėmusi grupiniu seksu su paaugliais, kai kuriems iš jų buvo vos 13 metų.
Vietos teisėsauga praėjusią savaitę pranešė, kad Brittany Fortinberry pateikti papildomi kaltinimai, įskaitant kaltinimus dėl seksualinio priekabiavimo prie nepilnamečio, nepilnamečiams žalingos medžiagos platinimo, rašo „People“.
31 metų Fortinberry, kaip įtariama, suorganizavo grupinį seksą su keliais savo mokiniais. Privertusi berniukus dėvėti „Klyksmo“ kaukę, juos versdavo pakaitomis mylėtis su ja.
Kaip pranešė „People“, kovo mėnesį penkios aukos apkaltino Fortinberry seksualine prievarta. Jos vyras Nicholas Fortinberry prieš mėnesį pateikė skyrybų prašymą ir siekia perimti jų 4 metų vaiko globą.
Remiantis „People“ peržiūrėtais internetiniais teismo įrašais, buvusiai vidurinės mokyklos matematikos mokytojai iš pradžių buvo pateikti dešimt kaltinimų dėl vaiko tvirkinimo, aštuoni kaltinimai dėl nepilnamečiui žalingos medžiagos platinimo, penki kaltinimai dėl prisidėjimo prie nepilnamečio nusikalstamos veikos ir vienas kaltinimas dėl seksualinio priekabiavimo prie nepilnamečio.
Morgano apygardos prokurorai papildomus kaltinimus pateikė rugsėjo 25 d.
Nemažai tariamų Fortinberry aukų teigė, kad buvusi mokytoja kviesdavo jas į savo namus ir prieš pradėdama seksualiai išnaudoti duodavo joms narkotikų. Kai kuriais atvejais Fortinberry tariamai mokėdavo mokiniams tiesiogiai arba išleisdavo šimtus dolerių dovanoms.
Pranešama, kad vienu atveju Fortinberry grasino pakelti prieš save ranką, jei berniukai, kuriuos ji tariamai išnaudojo, apie ją praneštų.
Fortinberry taip pat kaltinama seksualiai atvirų savo nuotraukų siuntimu keliems 17–18 metų vidurinės mokyklos mokiniams, kurie dirbo jos klasėje mokytojų padėjėjais.
Kaip rašo „New York Post“, Fortinberry gyvenimas subyrėjo 2024 m. rugpjūtį, kai vienos iš tariamų aukų močiutė policijai pasakė, kad mokytoja tvirkino berniuką, kai jam buvo 15 metų.
Močiutė taip pat teigė, kad Fortinberry davė jam narkotikų, taip pat grafinius pranešimus, kuriuose tariamai grasino nusižudyti, jei jis kam nors papasakos apie smurtą.
„Berniukas sakė, kad tai niekuo nesiskyrė nuo 30 metų vyro ir 15 metų mergaitės. Berniukas sakė, kad tai buvo vaiko tvirkinimas ir kad jis ten buvo, nes nenorėjo, kad ji tvirkintų daugiau vaikų“, – teigiama teismo dokumentuose.
Nuketėjęs paauglys teigė, kad Fortinberry kviesdavo jį į savo namus pabūti ir vartoti narkotikus, kad girdavo jo išvaizdą bei jėgą, kol jis atlikdavo jai namų ruošos darbus.
Galiausiai Fortinberry pradėjo jį dažniau liesti, o tai baigėsi tuo, kad, pasak gydytojų, jie tariamai mylėjosi jos garaže. Neaišku, kiek tuo metų buvo berniukui.
Berniukas teigė, kad jis miegojo mokytojos vaikų kambaryje, kol mokytoja eidavo miegoti su savo vyru.
Jis teigė, kad Fortinberry davė jam narkotikų ir dovanų, tačiau teigė, kad nustojo eiti į jos namus, kai suprato, kad ji mylisi su kitais paaugliais. Keletas paauglių rajone žinojo apie tai, kad Fortinberry tariamai tiekia nepilnamečiams narkotikus ir seksualiai išnaudoja vaikus.
„Ji tiesiog dalindavo narkotikais bet kam“, – sakė jis tyrėjams, remiantis „Fox 59“ matytais teismo dokumentais.
