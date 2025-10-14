Lrytas Premium prenumerata tik
Negyvas pensininkas savo bute pragulėjo 15 metų: kaimynų paaiškinimai glumina

2025 m. spalio 14 d. 12:48
dpa-ELTA
Ispanijos Valensijos mieste rastas vyro kūnas, kuris, manoma, bute pragulėjo 15 metų. Makabrišką radinį aptiko policija ir ugniagesiai, kai per langą įlipo į butą šeštame daugiaaukščio pastato aukšte.
Jie čia norėjo likviduoti smarkaus lietaus sukeltus padarinius, pranešė ispanų žiniasklaida, remdamasi policija.
Remiantis pirminiais tyrimais, vyras vardu Antonio mirė apie 2010 m. – tikriausiai būdamas 70-ies ar 71-erių.
Anot duomenų, mumifikuotas kūnas su rūbais gulėjo miegamajame tarp balandžių, jų dvėsenų, vabzdžių ir daugybės šiukšlių. Buto durys iš vidaus buvo užrakintos.
Kol kas nėra požymių, kad buvo įvykdytas nusikaltimas. Todėl nacionalinė policija mano, kad vyras mirė natūralia mirtimi. Tikimasi, kad skrodimas atskleis daugiau detalių.
Kaimynai negalėjo patikėti, kad 15 metų gyveno su negyvu žmogumi praktiškai po vienu stogu.
Pensininką pažinojusieji apibūdino jį kaip atsiskyrėlį ir vienišą. Jis dešimtmečius gyveno atskirai nuo savo šeimos ir beveik neturėjo kontakto su išoriniu pasauliu.
Vienas kaimynas stočiai „Antena 3“ teigė: „Kadangi niekada jo nematėme, galvojome, kad jis slaugos namuose“. Laikraštis „El Pais“ citavo kitą kaimyną: „Čia jo nepažinojome, Visi esame šokiruoti“.
Vyro mirtis tiek laiko nebuvo pastebėta, be kita ko, todėl, kad visus tuos metus sąskaitos toliau buvo apmokamos, perpildytą pašto dėžutę vis ištuštindavo kaimynai.
