Po ilgo laiko keičiasi Tarptautinės Kalėdų labdaros mugės lokacija

Mugės organizatoriai tvirtina, nors mugė vyks naujoje vietoje, jo dvasia išlieka ta pati – tai šventinis susitikimas, kviečiantis dalintis gerumu, vienyti tautas ir skleisti kalėdinį stebuklą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Mugę globoja pirmoji ponia Diana Nausėdienė, o šių metų Tarptautinės Kalėdų mugės pirmininke tapo Italijos ambasadoriaus žmona Francesca de Maigret.
„Labdaringa veikla man reiškia rūpestį, dėmesį, pagalbą tiems, kuriems jos reikia labiausiai. Lietuva man tapo ypatinga vieta, kur gerumas ir bendruomeniškumas turi tikrą prasmę.
Džiaugiuosi galėdama kartu su Italijos ambasada ir IWAV komanda tęsti šią gražią tradiciją, kuri kasmet primena, jog mažas gerumo gestas gali prisidėti prie reikšmingų tikslų“, – sako F. de Maigret.
Per du dešimtmečius surinkta daugiau nei 1,5 mln. Eur
Nuo 2003 metų rengiama Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė tapo neatsiejama Vilniaus šventinio sezono pradžios tradicija. Renginį, kaip ir kasmet, kartu su diplomatinės bendruomenės, tarptautinių įstaigų ir verslo atstovais organizuoja Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija (IWAV).
Per du dešimtmečius šios iniciatyvos dėka surinkta daugiau nei 1,5 mln. eurų, o pagalba pasiekė virš 100 organizacijų visoje Lietuvoje – vaikų dienos centrus, socialinės globos įstaigas, ligonines, hospisus, bendruomenes ir šeimas, susiduriančias su sunkumais.
Praėjusiais metais, mugės metu surinkta daugiau nei 136 tūkstančiai eurų, kurie pavirto pagalba dešimtims įstaigų visoje šalyje. O šiemet surinktos lėšos bus skirtos dešimčiai Lietuvos organizacijų, kurios rūpinasi vaikais, moterimis, senjorais ir socialiai pažeidžiamomis bendruomenėmis.
Tarp jų Paparčių Šv. Juozapo šeimos namai, planuojantys modernizuoti vaikų dienos centrus, Lietuvos paraplegikų asociacija, siekianti pagerinti neįgaliųjų gyvenimo sąlygas, Kauno hospiso namai, teikiantys paliatyvią pagalbą sergantiesiems.
Parama pasieks ir WoW universitetą, vykdantį mentorystės programas vienišoms mamoms, Alytaus Piliakalnio progimnaziją, Bernardinų jaunimo centrą, Čekiškės socialinių paslaugų namus, Subačiaus bendruomenę, Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrą bei Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centrą.
Suburs daugiau kaip 40 ambasadų, konsulatų ir tarptautinių mokyklų
„Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė – tai daugiau nei renginys. Tai bendrystės, vilties ir nuoširdumo tradicija, kuri jungia tautas ir žmones. Džiaugiamės, kad pirmoji šalies ponia, ambasados, rėmėjai ir savanoriai išlieka šios gražios misijos dalimi“, – sako IWAV pirmininkė Ireen Branders.
Pirmą kartą ŠMC įsikursiantis tarptautinis Kalėdų miestelis suburs daugiau kaip 40 ambasadų, konsulatų ir tarptautinių mokyklų.
Mugėje bus galima įsigyti įvairių pasaulio šalių tradicinių produktų, rankdarbių, dovanų, paragauti skanėstų, o mažuosius džiugins susitikimas su Kalėdų Seneliu.
