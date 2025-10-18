Moteris apsimetė serganti vėžiu, kad iš mylimojo „išmelžtų“ pinigų krūtų didinimui

35-erių Laura McPherson nusifotografavo ligoninės lovoje, vilkėdama drabužius su užrašu „parama sergantiems krūties vėžiu“ ir sugalvojo sudėtingą apgaulės istoriją, kuri buvo skirta jos draugui, įmonės direktoriui Jonui Leonardui.
Sukčiautoja informavo J. Leonardą, kad serga gimdos kaklelio, kiaušidžių, gaubtinės žarnos, žarnyno ir krūties vėžiu, ir netgi įtikino savo mažametę dukrą, kad miršta.
J. Leonardas buvo apgautas ir atidavė beveik 25 tūkst. svarų sterlingų (29 tūkst. eurų), taip pat savo tuometinei draugei padovanojo 30 000 svarų sterlingų (34,5 tūkst. eurų) vertės „Rolex“ laikrodį kaip šventinę dovaną už tai, kad ji buvo „išgydyta“ nuo vienos rūšies vėžio.
Teismas nusprendė, kad L.McPherson turi iki sausio 5 d. apgautam vyriškiui grąžinti 30 714 svarų sterlingų.
Kovo mėnesį įvykusiame ankstesniame teismo posėdyje moteris už apgavystes buvo nuteista ne kalėti, o atlikti viešuosius darbus.
Po paskutinio teismo posėdžio Leonardas sakė: „Pagaliau viskas baigėsi. Šiandien baigiasi aštuonerius su puse metų trukęs sudėtingas laikotarpis.
Ji niekada nesirgo vėžiu, o dabar paaiškėjo, kad ji išsigalvojo, jog serga vėžiu, dar mokydamasi vidurinėje mokykloje, gerokai prieš man su ja susipažįstant.
Paaiškėjo, kad ji buvo baisi, meluojanti ir manipuliatyvi asmenybė.“
Ponas Leonardas anksčiau buvo atskleidęs, kad socialiniuose tinkluose gavo du pranešimus iš žmonių, kurie teigė, kad L.McPherson prieš 11 metų mokykloje tvirtino serganti vėžiu.
Kovo mėnesį teismas išgirdo, kaip ji apgavo bendrovės „Ultra Events“, kuri yra labdaros platforma, direktorių, kad šis jai sumokėtų 24 248,52 svarus sterlingų už gydymą, kuris, jo manymu, galėjo išgelbėti jos gyvybę.
Tai apėmė kelionę į „Mayr Resort“ kurortą prie Viorterzė ežero Austrijoje, kur ji mėgavosi holistine svorio metimo programa, taip pat atliko krūtų didinimo operaciją Mančesteryje.
Teisme perskaitytame emocingame pareiškime tuomet 44 metų p. Leonardas sakė, kad ji pavogė aštuonerius jo gyvenimo metus ir paliko jį „apimtą visiško beviltiškumo jausmo, kankinamą abejonių ir emocinių žaizdų“.
Jis sakė, kad ji buvo kompulsyvi melagė, kuri draugams ir net savo mažai dukrai sakė, kad serga vėžiu.
Dėl to jam teko atsiliepti į skambučius iš L.McPherson dukros mokyklos, nes ji susijaudinusi verkė, kad jos mama mirs.
„Net prisipažinusi kalta, ji pastaruosius trejus metus skleidė apie mane bjaurius melus, – sakė jis, – ir ji niekada neparodė jokio gailesčio“.
Jis sakė, kad juo buvo manipuliuojama, Laura jį pažadindavo rėkdama, kad jis miegojo, o ji visą naktį buvo nemiegojusi, nes jai buvę bloga.
Jis nupirko jai 30 tūkst. svarų (34,5 tūkst. eurų) kainuojantį „Rolex“ laikrodį, kurio ji norėjo, motyvuodamas tuo, kad neteisinga atsisakyti to, ko nori žmogus, kurio gyvenimas netrukus baigsis.
Taip pat jis susisiekė su vienu iš žymiausių Didžiosios Britanijos privačių vėžio specialistų ir susitarė dėl vizito, tačiau ji atkakliai tvirtino, kad verčiau liks prie valstybinio gydymo.
Jis sakė, kad dėl to net susipyko su savo seniausiu draugu, kuris buvo Svonsio miesto ligoninės slaugos skyriaus vadovo pavaduotojas.
Jis pasakė Leonardui, kad kai kurie L.McPherson gydymo aspektai nesutampa ir kad „po chemoterapijos negalima eiti tiesiai į sporto salę“.
„Buvau pasiruošęs susipykti su savo draugu, – sakė jis, – likau visiškai izoliuotas“.
Tuo metu, kai vyko šios melo pinklės, L.McPherson dirbo savo draugo įmonės „Ultra Events“, kuri padėjo surinkti daugiau nei 39 milijonus svarų sterlingų labdaros tikslams, rinkodaros direktore.
Teismas išgirdo, kad L.McPherson naudodavo savo vėžį kaip pasiteisinimą, kad galėtų nedalyvauti susitikimuose, ir netgi konsultavo kitus darbuotojus, kurių šeimos nariams buvo diagnozuotas vėžys.
Vieną kartą ji supyko, kai vienas darbuotojas pasakė, kad jo tėvas nusprendė mirti nuo ligos, o ne gydytis chemoterapija.
Pora susipažino 2011 m. Leonardas, kurio verslas sekėsi gerai, savo draugę labai gerai aprūpindavo.
2017 m. kovo mėn. ji pirmą kartą paskelbė, kad serga gimdos kaklelio vėžiu ir gydosi Karališkojoje Derbio ligoninėje.
Tuo metu ji paklausė savo partnerio, ar jis turi sveikatos draudimą.
Nepaisant jo pasiūlymų lydėti ją į įvairius vizitus, ji visada atkakliai norėjo eiti viena.
Nuo 2018 iki 2022 m. moteris sakė, kad serga kiaušidžių, gaubtinės žarnos, žarnyno ir krūties vėžiu.
Ji tvirtino, kad vyko gydytis į Mayr kliniką Austrijoje (Leonardo sąskaita).
2020 m. ji teigė, kad jai buvo atlikta gimdos pašalinimo operacija.
„Keista, kad po dviejų dienų ji buvo nufotografuota kalnuose“, – sakė prokuroras.
Tais pačiais metais ji sakė, kad jai reikės krūties pašalinimo operacijos, bet pasinaudojo proga Mančesteryje atlikti krūtų didinimo operaciją Leonardo sąskaita.
2021 m. Naujųjų Metų išvakarėse Leonardas ją nuvežė gydyti gimdos kaklelio vėžio.
Kai jis paprašė padaryti asmenukę, ji jam pasakė, kad jai yra įstatyta lašelinė ir jos telefonas sugedęs.
Iš tiesų ji taksi nuvažiavo į Kovenį švęsti Naujųjų Metų.
Kai 2022 m. moteris buvo suimta ir apklausta dėl kaltinimų sukčiavimu, ji tai neigė ir apkaltino savo vaikiną, kad jis ją kontroliuoja.
Siekdama sušvelninti bausmę, moters advokatė Laura Pitman sakė, kad ji kentėjo nuo depresijos, nerimo ir potrauminio sindromo.
Pasak advokatės, dabar Laurą remia tėvai ir naujas partneris Aleksas, o 2023 m. kovo mėn. ji susilaukė kūdikio.
Advokatė paprašė teisėją atleisti ją nuo kalėjimo bausmės ir vietoj to skirti jai intensyvią probacijos tarnybos pagalbą, kad ji galėtų išsiaiškinti, kodėl elgėsi taip, kaip elgėsi.
Ji buvo nubausta viešaisiais darbais ir įpareigota penkias naktis per savaitę laikytis komendanto valandos nuo 19 val. iki 6 val. ryto.
Teisėjas taip pat įpareigojo ją 30 dienų lankyti probacijos tarnybą ir įspėjo, kad jei ji nesilaikys šių reikalavimų, jis ją nedelsdamas nusiųs į kalėjimą.
Parengta pagal dailymail.co.uk
aferistėVėžysapsimetėlė
