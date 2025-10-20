Žudiko cinizmas palieka be žado: migrantas sekė savo viešbučio darbuotoją, o nužudęs šoko

Jauna mama buvo ką tik baigusi pamainą „Park Inn by Radisson“ viešbutyje, kuriame gyveno ją nužudęs pabėgėlis iš Sudano Dengas Cholas Majekas.
D.Ch.Majekas buvo užfiksuotas vaizdo kamerų sekantis moterį. Tai įvyko pernai spalį. Teismo procesas tebevyksta.
Prokurorė teisme pasakojo: „Jis sekė ją iki traukinių perono Bescot Stadium stotyje, tada ją užpuolė. Jis ją daug kartų dūrė atsuktuvu.
Jis paliko ją mirti nukraujuojant, o pats ramiai grįžo į viešbutį.“
D.Ch.Majekas netoliese esančioje parduotuvėje nusipirko išgerti ir įmetė Rhiannon telefoną į upę.
Vėliau jis buvo pastebėtas viešbutyje „šokantis ir besijuokiantis, aiškiai susijaudinęs dėl to, ką padarė“.
Rhiannon dirbo viešbutyje apie tris mėnesius, padėdama tvarkyti ir patiekti maistą.
Praėjusių metų spalio 20 d. vienas iš kolegų pastebėjo, kad D.Ch.Majekas spokso į Rhiannon ir kitas moteris, su kuriomis ji dirbo.
Prokurorė pridūrė: „Niekas negalėjo prisiminti jokios konkrečios priežasties, dėl kurios jis galėjo taip elgtis. Buvo kilęs kai kurių gyventojų nepasitenkinimas dėl sulaužytų sausainių, bet tai nebuvo nieko rimto.
Iš vaizdo stebėjimo kamerų įrašų aiškiai matyti, kad kaltinamasis visą vakarą slankiojo prie registratūros ir žiūrėjo į Rhiannon.
Jis persirengė, apsivilkdamas išskirtinę striukę ir sandalus, tada laukė prie registratūros, kur buvo Rhiannon.“
Kai Rhiannon 23 val. išėjo namo, D.Ch.Majekas ją sekė.
„Jis slankiojo aplink, laukdamas, kol ji išeis, ir laukė, kol ji liks viena, tada ėmė ją sekti“, – sakė prokurorė.
23 val. 04 min. Rhiannon paskambino draugei ir buvo užfiksuota vaizdo stebėjimo kamerų – D.Ch.Majekas buvo užfiksuotas dviem minutėmis vėliau.
Tada jis „sumažino atstumą“ iki 90 sekundžių, o vėliau iki 30 sekundžių, kol ji 23 val. 13 min. pasiekė tuščią peroną.
Prokurorė sakė: „Būtent tada kaltinamasis ją užpuolė. Rhiannon tuo metu telefonu kalbėjosi su drauge.
Draugė išgirdo Rhiannon šauksmą, tada dar vieną, ir pokalbis nutrūko. Telefonas išsijungė 23:19 val.
Netrukus po to šis kaltinamasis buvo pastebėtas bėgantis atgal laiptais nuo perono. Jis rankoje laikė šviečiantį daiktą – tai buvo Rhiannon mobilusis telefonas.“
Rhiannon draugė, išgirdusi šauksmus, iškvietė policiją ir susisiekė su viešbučiu, kuris į stotį nusiuntė vieną iš savo darbuotojų.
Traukinys, kuriuo Rhiannon turėjo važiuoti, atvyko 23:24 val. ir mašinistas pamatė ant perono susmukusią figūrą.
Prokurorė tęsė: „Apsaugininkas bandė padėti Rhiannon, taip pat ir iš viešbučio atvykęs darbuotojas. Deja, ji buvo pernelyg sunkiai sužeista ir jos išgelbėti nebuvo įmanoma.
Ji mirė spalio 23 d., taip ir neatgavusi sąmonės.“
D.Ch.Majekas neigia nužudęs moterį ir turėjęs atsuktuvą kaip ginklą.
Teismo procesas tęsiasi.
Parengta pagal thesun.co.uk