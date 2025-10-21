Darbėniškiai 25-erius metus kaupė kaklaraiščių kolekciją: iki pasaulio rekordo pritrūko labai nedaug

Jos vadovas Gintaras Pocius pastebėjo, jog Darbėnuose esanti kaklaraiščių kolekcija savo eksponatų gausa nedaug nusileidžia „Gineso“ pasaulio rekordui, kuris priklauso Irenei Sparks iš Naujosios Zelandijos ir buvo registruotas 2017 m. liepos 29 d. – jos kolekcijoje yra 21 321 kaklaraištis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Nuo Kalėdų tematikos iki N-16
Darbėnuose eksponuojami kaklaraiščiai – iš pačių įvairiausių medžiagų: vilna, medvilnė, prabangus šilkas, poliesteris. Kaklaraiščių rinkinio tematika taip pat itin įvairi: Kalėdos, Wolto Disnėjaus animacija, Simpsonų serialo personažai, gyvūnai, heraldika ir miestai, sportas, maistas ir gėrimai. Nemažai kaklaraiščių – su žymių žmonių autografais, yra ir keletas su Donaldo Trumpo imperija siejamų aksesuarų bei gausybė garsių prekinių ženklų vintažinių eksponatų – Hermes, Dior, Armani, Versace.
Seniausi kolekcijos eksponatai, anot D. Dudėnienės, yra apie šimto metų amžiaus. Tačiau nemažai yra ir iš sovietinio laikmečio, su dedikacijomis piršliui ar jaunikiui bei šių dienų aktualijas atspindintys gaminiai – šmaikštūs ir nuotaikingi kaklaraiščiai, kuriuos neabejotinai derėtų priskirti „N-16“ kategorijai.
Už kiekvieno kaklaraiščio – įdomi istorija
Kolekcininkė Daiva pasakoja, jog berūšiuojant kaklaraiščius akis užkliuvusi už „sugadintų“ – iki pusės nupjautų ar nukirptų kaklaraiščių. Kadangi tokių buvo ne vienas, prieš juos išmesdama nusprendė pasidomėti išsamiau. Paaiškėjo, kad šie eksponatai atspindi vadinamąją „cut tie“ tradiciją, simbolizuojančią pasibaigusius santykius.
Tiesa, tokiu pat būdu – nukerpant kaklaraištį – būdavo pažymimas ir pirmasis sėkmingas pradedančiojo pardavimo vadybininko sandoris. Šis ritualas gana paplitęs ir aviacijoje – pilotui įveikus pirmąjį skrydį, nurėžtas kaklaraištis simbolizuodavo laisvę veikti ir savarankiškai priimti su skrydžiu susijusius sprendimus.
Kuriai iš šių kategorijų „nupjauto“ kaklaraiščio šeimininkas priklausė, turbūt geriausiai galima spręsti iš kaklaraiščio medžiagos ir piešinio: prabangaus šilko puošnus aksesuaras, greičiausiai, byloja apie pasibaigusius romantinius santykius. Griežtesnių formų, kuklesnio audinio kaklaraištis sietinas su profesiniais ritualais.
Romėnai kariavo ryšėdami kaklaraiščius?
Kaklaraiščio ištakos siekia senovės civilizacijas. Tiesa, prieš porą tūkstantmečių šis aksesuaras turėjo daugiau praktinę nei estetinę funkciją. Kaklaraiščio prototipą galima aptikti analizuojant Kinijos pirmojo imperatoriaus Qin Shi Huang kapą saugojusios molinės Terakotos armijos karių aprangos detales.
Į kaklaraiščius panašias skareles ant kaklo dėvėjo ir Romos legionieriai – tai įamžinta 113 metais Romoje pastatytoje Trajano kolonoje. Beje, žinoma, kad šios legionierių nešiojamos skarelės buvo vadinamos „focales“. Jos naudotos tikrai ne dėl grožio, o siekiant apsisaugoti nuo vėjo, dulkių ir šalčio, nusivalyti prakaitą ir kraują, sustabdyti kraujavimą.
Pirmasis, išpopuliarinęs kaklaraištį kaip estetinę funkciją atliekantį aksesuarą – Prancūzijos karalius Liudvikas XIV-asis. XVII-ame amžiuje Prancūzijoje buvo nemažai legionierių ir samdinių iš Kroatijos, nešiojusių ant kaklo spalvotas skareles, kad pagal šį požymį atsiskirtų nuo priešų mūšio lauke.
Netrukus ši aprangos detalė išpopuliarėjo Prancūzijos Karališkajame teisme, o vėliau paplito po visą šalį. Na o po to naujoji skarelių mada pasiekė Angliją bei likusią Europą, tapusi neatsiejama to meto aukštuomenės garderobo dalimi.
Imi, darai ir padarai
Gausiausia Lietuvoje kaklaraiščių kolekcija – ne pirmasis Daivos ir Arūno rekordas. Kolekcionuoja jie ir tautines juostas, ir autentiškas lovatieses, rankšluosčius. „Rekordų akademijos“ paklausta, kaip užtenka laiko visiems pomėgiams, Daiva tik nusijuokia: „Imi, darai ir padarai“.
Bet čia pat priduria, kad už pagalbą savo iniciatyvoms jaučiasi dėkinga visai Darbėnų bendruomenei, draugams ir artimiesiems. Socialiniuose tinkluose paskelbusi apie planus siekti oficialaus kaklaraiščių rekordo, kolekcininkė sako sulaukusi didelio aplinkinių ir netgi nepažįstamų žmonių palaikymo – jie siuntė ir vežė savo tėvų ir senelių dėvėtus ar iš kelionių parsivežtus įdomesnius kaklaraiščius. O eksponatų skaičius tiek ūgtelėjo, kad juos teko rūšiuoti ir skaičiuoti net keletą savaičių.
Kolekcija eksponuojama šeimai priklausančiame restorane „Spilgutė“.
