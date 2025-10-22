Orai
2025 m. spalio 22 d. 20:47
Vilnietė po darbo pasineria į kūrybą: iš gamtos dovanų gimsta užburiančios puošmenos
2025 m. spalio 22 d. 20:47
Lrytas Premium nariams
Vilniuje gyvenanti 60-metė Daiva Petkevičienė – tikra auksarankė. Jos kuriami natūralūs vainikai jau spėjo užburti ne vieną širdį – ne be reikalo savo veiklą moteris pavadino „Magiška šakelė“.
vainikai
Žvėrynas
vilnietė
Rodyti daugiau žymių