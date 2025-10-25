Paslaptingi ir baugūs šiurpnakčiai Pakruojo dvare: pažvelkite baimei tiesiai į akis

Heloviną pasitinkame savaip – be rėksmingų gąsdinimų ir zombių. Spalio ir lapkričio savatgaliais lankytojai yra kviečiami į teatralizuotas patyrimines ekskursijas, kurių siužetai susiję su tikromis dvaro istorijomis, jo mūrų paslaptimis ir žmonių likimais. Šių metų programa apima dvi išskirtines patirtis – populiariąją „Vaiduoklių medžioklę“, mėgstamą tiek suaugusiųjų, tiek vaikų, ir „Hermano Žiauriojo istoriją“, atskleidžiančią dramatišką dvaro praeitį, – pasakoja organizatoriai.
Vaiduoklių medžioklė su dvaro orakule
Tai itin įtraukianti teatralizuota ekskursija, kurią veda dvaro orakulė. Siekdama atskleisti šimtamečių dvaro sienų paslaptis, ji ėmėsi tirti nepaaiškinamus reiškinius. Pasitelkdama ezoterinius darbo instrumentus, orakulė kviečia svečius prisijungti prie vaiduoklių medžioklės. Ekskursijos metu dalyviai aplanko slėpiningiausias dvaro vietas – bausmių rūsį, panoptikumą, dvaro rūmus. Laikydami rankose paranormalių reiškinių fiksatorius, lankytojai patys leidžiasi ieškoti dvasių pėdsakų.
Hermano Žiauriojo istorija
„Hermano Žiauriojo istorija“ nukelia į 1850-uosius, kai dvarą valdė rūstusis baronas Hermanas. Sakoma, kad jo valdymo metais čia įvyko kruvina tragedija, iki šiol nepaliekanti dvaro sienų. Teatralizuotoje patyriminėje ekskursijoje naktin iškils laiko spąstuose įkalinta šeimos drama – didžiausios žmogaus baimės ir nusidėjimai. Dvaro vietos, vienaip atrodančios dieną, visai kitaip prabyla patamsiuose. Valandos trukmės naktinės ekskursijos metu lankytojai aplanko Bausmių rūsį, prieblandoje paskendusius baronų rūmus, o lydimi parko šešėlių pantomimos, sudalyvauja paskutinėse gyvenimo iškilmėse – šermenyse.
Šiurpnakčiai Pakruojo dvare – tai galimybė pažinti tamsiąją dvaro istorijos pusę ir išgyventi kraują stingdančias emocijas, kurios atmintyje palieks ypatingą prisiminimą.
Renginiai vyksta spalio ir lapkričio savaitgaliais. Vietų skaičius itin ribotas.
