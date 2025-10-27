Konferencija
Vilniaus universitetas gedi žinomo mokslininko – tebuvo 52 metų

2025 m. spalio 27 d. 12:00
Mirė Vilniaus universiteto teorinės ekonomikos katedros profesorius ir vedėjas, žinomas ir gerbiamas mokslininkas Dr. Vincentas Rolandas Giedraitis. Jam tebuvo 52 metai.
Liūdna žinia pasidalino velionio artimieji.
„Dr. Vincentas Rolandas Giedraitis mirė spalio 24 d. savo namuose po kovos su plaučių vėžiu.
Jis buvo apsuptas šeimos, įskaitant žmoną Ingą, vaikus ir seserį Andreą“, – rašoma artimųjų pranešime.
Atsisveikinimas su velioniu vyks antradienį, spalio 28 d., Vilniaus Šv. Jono bažnyčioje (Šv. Jono g. 12, Vilnius, Lietuva), o laidotuvių mišios bus aukojamos trečiadienį, spalio 29 d., 10 val.
Mokslininkas gilinosi į energetinio saugumo, gyventojų sveikatos, makroekonominės kriminologijos temas.
Yra parengęs dešimtis publikacijų Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje.
