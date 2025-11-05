Vaikus prievartavęs nusikaltėlis 13 metų gyveno laisvėje: suvaidinęs savo mirtį slėpėsi po kitu vardu

Kai policija 2012 metais atvyko suimti A.Lennono į motelį Oklahomoje, pareigūnai visur rado kraujo klanus, bet paties jo niekur nebuvo. Nuteistas už seksualinius nusikaltimus vyras buvo įtrauktas į dešimties labiausiai ieškomų Oklahomos nusikaltėlių sąrašą.
Kaip pranešė Niujorko Moore miesto policijos departamentas ir JAV maršalai (JAV federalinis teisėsaugos pareigūnas – red.) Oklahomoje, po 13 metų slapstymosi A.Lennonas buvo rastas ir suimtas Niujorko valstijos Kantono mieste dieną prieš Heloviną. Vyras, kaip įtariama, 2012 metais surežisavo savo dingimą.
„Ponas A.Lennonas galbūt mano, kad yra protingas žmogus, bet jis nėra toks sumanus, kaip įsivaizduoja“, – sakė Moore miesto policijos vadovas Toddas Gibsonas, cituojamas „7 News“.
2008 metais Lennonas buvo nuteistas už sunkinančiomis aplinkybėmis padarytą vaikų pornografijos laikymą ir gavo 20 metų lygtinę bausmę.
Vėliau, 2011-aisiais, pareigūnai sužinojo, kad A.Lennonas, kaip įtariama, vėl turėjo vaikų pornografijos turinio.
Pareigūnai pranešė, kad jo namuose tyrėjai rado pokalbių įrašus, stalinį kompiuterį ir krūvas kompaktinių diskų su vaikų ir kūdikių vaizdais, kuriuose jie buvo žiauriai išprievartauti ir seksualiai išnaudojami.
Vyras vėl buvo suimtas, tačiau netrukus paleistas už užstatą.
2012 metų kovą, kai policija bandė sulaikyti Lennoną „Super 8“ motelyje Moore mieste, kuriame jis dirbo, pareigūnai jo nerado.
Užuot radę jį, jie aptiko visur ištiškusį kraują. Kaip nurodoma pareiškime, A.Lennonas „surežisavo sudėtingą ir kruviną pagrobimo bei apiplėšimo sceną, palikdamas suklastotus įkalčius, kad atrodytų, jog jis buvo pagrobtas“.
„Jis ėmėsi kraštutinių priemonių ir mes nustatėme, kad didelis kraujo kiekis inscenizuoto nusikaltimo vietoje iš tiesų buvo jo paties“, – sakė T.Gibsonas per spaudos konferenciją.
„Ir štai taip ponas A.Lennonas tiesiog pradingo. Jo buvimo vieta išliko nežinoma ilgą laiką“, – sakė JAV maršalas Johnny Kuhlmanas, atstovaujantis Oklahomos vakarinį apygardos rajoną.
A.Lennonas sugebėjo slapstytis 13 metų. Tačiau, kaip nurodoma pareiškime, Moore miesto policijos departamento detektyvai kartu su JAV maršalų tarnyba Oklahomoje tęsė tyrimą ir galiausiai jį aptiko Kantone, kur jis slapstėsi prisidengęs netikru vardu – „Justinas Phillipsas“.
Pasak pareigūnų, jo sulaikymo metu A.Lennonas, naudodamasis suklastotu vardu, buvo įstojęs į Niujorko valstijos universiteto Kantono padalinį, praneša NNY360.
Kaip nurodoma pranešime, pirštų atspaudų analizė patvirtino tikrąją jo tapatybę. Pareigūnai aiškinasi, ar A.Lennonas per slapstymosi metus neįvykdė kitų nusikaltimų, praneša „7 News“.
„Niujorke vykdomos kratos – tikrinami įrenginiai ir gyvenamosios vietos. Pažiūrėsime, ką jos atskleis ir ar bus nustatyta daugiau nusikaltimų“, – sakė maršalas J.Kuhlmanas.
„Ši byla vis dar aktyvi ir tiriama“, – teigiama pranešime. – „Tačiau jo sulaikymas leidžia pradėti procesą, kad A.Lennonas pagaliau atsakytų už nusikaltimus, kuriuos įvykdė prieš mūsų bendruomenės vaikus.“
Šiuo metu A.Lennonas laikomas Niujorke, kol laukia ekstradicijos į Oklahomą. Kol kas neaišku, ar jis turi advokatą, galintį kalbėti jo vardu.
Parengta pagal people.com, 7news.com, nny360.com
seksualiniai nusikaltimainusikaltėlisOklahomos valstija
