Mokytojai per išvyką pametė 11-metę – mama sako, kad tokio siaubo nepatyrė niekada

Incidentas įvyko lapkričio 6-ąją. Vienos Poznanės mokyklos moksleiviai su trimis mokytojais vyko į edukacinę išvyką.
Po renginio klasė kartu su mokytojais įlipo į tramvajų – tačiau viena mergaitė, ieškojusi bilieto kuprinėje, nespėjo įlipti kartu su grupe. Likusi viena, ji įlipo į kitą tramvajų ir išvažiavo ne ta kryptimi.
„Mokytojai pastebėjo, kad jos nėra, tik sugrįžę prie mokyklos. Aš pati pradėjau ieškoti dukters, nes iš mokyklos niekas nesusisiekė beveik 40 minučių“, – sakė mergaitės mama, kalbinta portalo Fakt.pl.
Pasak moters, jos dukra patyrė panikos priepuolį – nežinojo, kur yra, ir nesugebėjo paaiškinti, į kurį miesto rajoną nuvyko. Situaciją apsunkino tai, kad motina tuo metu neturėjo interneto telefone ir negalėjo naudotis programėlėmis, kurios padėtų rasti vaiką.
„Kai galiausiai pamačiau ją stovinčią viena prie prekybos centro, – sako moteris, – tokio siaubo nebuvau patyrusi niekada.“
Motina teigė, kad išvykoje dalyvavo 18 vaikų ir trys mokytojai, todėl ji nesupranta, kaip galėjo praeiti tiek laiko, kol kas nors pastebėjo, kad trūksta vieno vaiko.
Įvykį jau tiria Didžiosios Lenkijos vaivadijos švietimo kuratorius (Wielkopolskie Kuratorium Oświaty). Jo atstovas Robertas Schmidtas patvirtino, kad buvo gautas motinos skambutis ir pradėtas tyrimas.
„Mūsų tikslas – patikrinti, ar mokyklos direktorius tinkamai užtikrino priežiūrą ir ar buvo laikomasi visų saugumo procedūrų. Jei nustatysime pažeidimų, rekomenduosime imtis veiksmų“, – teigė R. Schmidtas.
Kol kas neaišku, ar mokytojams bus taikomos drausminės sankcijos.