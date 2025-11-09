Internete apgavę septintokę, trys vyrai ją išsivežė į viešbutį: atėmė telefoną ir dvi dienas prievartavo

Mergaitės motina pranešė, kad jos dukra socialiniame tinkle susipažino su vyru vardu Vimalas Jadavas. Tarp jų užsimezgė virtuali pažintis – jie pradėjo bendrauti žinutėmis ir telefonu. Lapkričio 2 dieną vyras pakvietė nepilnametę susitikti.
Atvykusi į sutartą vietą, mergaitė pamatė, kad vyras, su kuriuo susipažino socialiniuose tinkluose, laukia jos kartu su dviem kitais nepažįstamaisiais. Jie buvo atvykę automobiliu. Pagrindinis įtariamasis pasiūlė moksleivę pavežioti, o ši, neįtardama pavojaus, įsėdo į automobilį.
Tačiau pasivažinėjimas netrukus virto košmaras. Vyrai mergaitę nusivežė į viešbutį. Pasak policijai pateikto skundo, įtariamieji atėmė mergaitės telefoną, uždarė ją kambaryje ir paeiliui ją prievartavo kelias dienas.
Po dviejų dienų mergaitė buvo parvežta ir palikta netoli savo namų, o vyrai pasišalino.
Mergaitės motina teigė, kad dukra buvo akivaizdžiai sutraumuota ir pratrūko verkti, kai jos paklausė, kur buvo dingusi. Pasak motinos, nepilnametė papasakojo, jog bandydama priešintis prievartai buvo sumušta. Įtariamieji taip pat grasino paviešinti užfiksuotus išžaginimo vaizdo įrašus.
Pareigūnai patvirtino, kad mergaitės motina pateikė pareiškimą. Policija pradėjo tyrimą pagal atitinkamus Bharatiya Nyaya Sanhita (Indijos baudžiamasis kodeksas– red.) straipsnius ir Seksualinės prievartos prieš vaikus apsaugos įstatymą (POCSO).
„Registravome skundą pagal atitinkamus straipsnius ir sulaikėme du įtariamuosius. Pagrindinis kaltinamasis vis dar ieškomas. Tolimesni tyrimo veiksmai vyksta“, – teigiama policijos pranešime.
Vietos bendruomenė ir vaikų teisių gynėjai po šio įvykio dar kartą paragino tėvus atkreipti dėmesį į vaikų veiklą internete, kalbėtis su jais apie virtualių pažinčių pavojus ir pranešti apie bet kokį įtartiną elgesį.
Parengta pagal ndtv.com
