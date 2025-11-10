Dėl išskirtinio vardo alytiškė visą gyvenimą sulaukia dėmesio: tokių Lietuvoje – vos 29

„Man labai patinka mano vardas. Jis man primena tėvų kūrybiškumą, jų meilę muzikai ir menui. Jis tarsi jungia mane su vandens stichija – aš mėgstu ramybę, tačiau kartu esu lanksti ir nuolat judanti kaip vanduo“, – sako Undinė Pinkevičienė, Alytaus muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fortepijono mokytoja metodininkė, koncertmeisterė.
Kaip Jūsų gyvenime atsirado šis vardas? Ar esate klaususi tėvų, kodėl būtent toks?
Vardo parinkimas buvo mano tėvų sprendimas. Jie susipažino studijuodami Vilniuje, abu muzikai. Kai gimiau, buvo labai jauni, kupini idėjų, kūrybiški, todėl ieškojo kažko neįprasto, bet švelnaus. Nors už šio pasirinkimo neslypi šeimos tradicija ar simbolinė istorija, tačiau man atrodo, kad tėvai nesąmoningai pataikė į dešimtuką – šis vardas man tinka ir atspindi mano charakterį. Man jis patinka savo skambesiu, ritmu ir prasme, kuri asocijuojasi su vandeniu, muzikalumu, paslaptimi.
Ką reiškia Jūsų vardas, iš kur jis kilęs?
Vardas „Undinė“ kilęs iš lotyniško žodžio unda, kuris reiškia „banga“. Mažybinė forma undina arba undine reiškia „vandens būtybę“ arba „mažąją bangą“. Vakarų Europos mitologijoje undinės – tai vandens dvasios, panašios į graikų nimfas ar rusalijas slavų tautų folklore.
Šį terminą pirmasis pavartojo XVI a. alchemikas ir filosofas Paracelsus, kuris savo veikale „Apie nimfas, silfus, pigmejus ir salamandras“ aprašė keturis gamtos elementus ir jiems priskirtas dvasines būtybes: žemei – gnomus, orui – silfus, ugniai – salamandras, o vandeniui – undines. Pasak jo, undinės neturi nemirtingos sielos, bet gali ją įgyti susituokdamos su žmogumi. Ši idėja vėliau įkvėpė daugybę menininkų ir rašytojų.
Undinės istorija ypač išpopuliarėjo po vokiečių rašytojo Friedricho de la Motte Fouqué novelės „Undinė“ (1811 m.), pasakojančios apie vandens dvasią, kuri išteka už žmogaus, kad įgytų sielą. Būtent ši legenda tapo pagrindu ir Antonino Dvoržako operai „Undinė“ (1901 m.), kuri iki šiol yra viena gražiausių romantinės operos istorijų.
Turbūt ne kartą žmonės yra nustebę, išgirdę Jūsų vardą?
Taip, labai dažnai žmonės sureaguoja su šypsena ar nuostaba. Dažniausiai išgirstu: „Koks gražus vardas!“ arba „O, nesu sutikęs žmogaus tokiu vardu.“ Mokykloje kartais reikėdavo pakartoti, kad visi gerai išgirstų, bet jokių blogų reakcijų nebuvo. Manau, kad vardas net padėjo – jis išskyrė, padarė mane įsimintinesnę. Tarp daugelio kitų vardų aš buvau viena Undinė.
Ar prisimenate, kaip pirmą kartą suvokėte, kad Jūsų vardas yra kitoks nei daugumos aplinkinių?
Vaikystėje tai neatrodė svarbu – man vardas buvo tiesiog mano dalis. Tik studijų metais, kai sutikdavau daug naujų žmonių, supratau, kad jis iš tikrųjų retas. Kartais net pagalvodavau: „Na, gal visai gerai, kad turiu vardą, kuris iš karto sukelia vaizdinį – vandenį, paslaptį, ramybę.“ Gal dėl to visada jausdavausi šiek tiek kitokia, bet gerąja prasme.
Ar teko pastebėti, kad žmonės Jus įsimena būtent dėl vardo?
Be abejo! Kai prisistatau, vardas beveik visada sukelia smalsumą. Dažnai po kelių dienų žmonės sako: „Aš prisimenu tave, turi išskirtinį vardą.“ Tai padeda užmegzti pokalbį, atveria duris dialogui.
Ar buvo momentų, kai dėl vardo jautėsi išskirtinumas – gerąja ar blogąja prasme?
Dažniausiai – gerąja. Man patiko, kad mano vardas skamba švelniai, bet turi paslaptį. Galbūt vaikystėje kartais norėjosi „paprastesnio“, kai visi klasėje turėjo tradicinius vardus, bet suaugusi supratau – būtent šis vardas padėjo man jaustis savitai, unikaliai.
Ar norėjote kada nors savo vardą pasikeisti?
Niekada. Man labai patinka mano vardas. Jis man primena tėvų kūrybiškumą, jų meilę muzikai ir menui. Jis tarsi jungia mane su vandens stichija – aš mėgstu ramybę, tačiau kartu esu lanksti ir nuolat judanti kaip vanduo.
Ar esate kada pagalvojusi, kad vardas formavo Jūsų tapatybę ar net lėmė profesinį pasirinkimą?
Manau, kad vardas tikrai turėjo įtakos. Gal ne sąmoningai, bet jis tapo mano tapatybės dalimi. Mane visada traukė menas, muzika, kūryba – sritys, kuriose daug jausmo ir intuicijos, o vandens simbolika man labai artima. Vaikystėje žiūrėjau filmus ir skaičiau pasakas apie undines, mėgau Kristiano Anderseno pasaką „Undinėlė“, o suaugusi atradau Antonino Dvoržako operą „Undinė“.
Man labai patiko Asmik Grigorian šios operos interpretacija. Visada žavėjausi Kopenhagoje esančia Undinėlės statula, sukurta skulptoriaus Edvardo Eriksono, taip pat ir undinių skulptūromis Vilniuje, Užupyje, ir Klaipėdoje, prie Dangės upės, ar Undinės Radzevičiūtės romanais. Visuomet įdomu, kaip undinės motyvas pasikartoja skirtingose meno šakose. Tai tarsi įrodo, kad undinės simbolis žmonėms artimas – jis jungia paslaptį, gamtą ir žmogiškumą per muziką, dailę, literatūrą, kiną, šokį ir net madą.
Ar žinote, pažįstate ir kitų Undinių?
Asmeniškai – ne. Bet žinau, kad Lietuvoje jų yra. Esu girdėjusi, jog ir Alytuje yra kelios merginos vardu Undinė. Visgi tai labai retas vardas, todėl kiekviena Undinė savaip išsiskiria. Registrų centro duomenimis, šiuo metu Lietuvoje gyvena 29 Undinės. Alytaus mieste tokių yra iki penkių (Komunikacijos skyriaus past.).
Ar tikite, kad vardas gali turėti įtakos žmogaus likimui ar charakteriui?
Tikiu, kad vardas gali šiek tiek formuoti žmogaus tapatybę – bent jau tai, kaip jis save mato. Vardas „Undinė“ man visada asocijavosi su vandeniu – su lankstumu, emocingumu, nuojauta, kintamumu. Gal todėl ir pati save apibūdinčiau kaip žmogų, kuris vengia stagnacijos, ieško srauto, mėgsta pokyčius. Tačiau tikiu, kad galų gale mūsų likimą lemia mūsų pačių pasirinkimai, o ne vien vardas.
Kaip manote, kodėl šiandien žmonės vis dažniau renkasi retus vardus vaikams? Ar vardų unikalumas siejasi su individualizmu, kūrybiškumu ar tiesiog mados reikalas?
Manau, kad šiandien žmonės nori išreikšti savo kūrybiškumą net per vardus. Kartais tai būna mados reikalas, bet dažnai – nuoširdus noras suteikti vaikui vardą, kuris turėtų prasmę, istoriją ar energiją. Mes gyvename laikais, kai individualumas vertinamas labiau nei kada anksčiau. Retas vardas tarsi iš anksto suteikia žmogui unikalumo pojūtį. Ir jei tas vardas dar turi gražią prasmę – kaip Undinė, susijusią su gamta, vandeniu, paslaptimi – jis tampa dar reikšmingesnis.
