Valytoja buvo nušauta savo vyro akivaizdoje, kai pora atvyko į netinkamą namą: akimirka, kuri viską pakeitė

Kaip praneša „New York Post“, 32 metų Maria Florinda Ríos Pérez buvo mirtinai nušauta trečiadienio rytą, šiek tiek prieš 7 valandą, kai kartu su vyru Mauricio Velázquezu atvyko į namą Whitestowno miestelyje, kur, kaip manė, buvo samdyti atlikti valymo darbus.
Pora, dirbanti savarankiškai kaip valymo paslaugų teikėjai, du kartus patikrino adresą ir net apvažiavo kvartalą – mažą priemiestį, esantį maždaug už 35 kilometrų nuo Indianapolio centro – kad įsitikintų, jog yra tinkamoje vietoje.
Kai jie pabandė įstatyti jiems duotą raktą į didelio, prižiūrėto namo durų spyną – o Pérez juokaudama perėmė raktų ryšulį iš rankų vyrui – nuaidėjo šūvis. Moteris sukniubo ant žemės, kruvina.
„Ji net nespėjo įkišti rakto, kai išgirdau šūvį, – „New York Post“ cituoja Velázquezą. – Pamačiau, kaip ji atšoko du žingsnius atgal, tada nukrito raktai. Po akimirkos ji pati sukniubo, o aš puoliau ją gaudyti. Bandžiau ją raminti, sakiau, kad viskas bus gerai, bet mačiau, kaip teka kraujas.“
Tuo metu į policiją buvo pranešta apie galimą įsibrovimą. Atvykę Whitestowno metropoliteno policijos pareigūnai rado sužeistą moterį ir jos sukrėstą vyrą namo verandoje. Nepaisant gaivinimo bandymų, Maria Florinda Ríos Pérez mirė įvykio vietoje.
Pareigūnai netrukus atmetė įsibrovimo versiją – buvo nustatyta, kad pora tikrai manė patekę į namus, kuriuos turėjo valyti.
„Surinkti faktai nepatvirtina, kad buvo bandoma patekti į svetimą būstą,“ – nurodoma policijos pranešime. „Gyvybės praradimas visada yra didžiulė tragedija, ir mūsų širdys bei maldos – su visais, kuriuos ši nelaimė palietė“, – pridūrė pareigūnai.
Tyrimas vis dar tęsiamas, kol kas niekas nesulaikytas.
Indiana turi griežtus vadinamuosius „stand your ground“ įstatymus, leidžiančius namų savininkams panaudoti mirtiną jėgą, jei jie mano, kad taip gina save ar savo turtą.
„Kalbant apie būstą, žmogus gali panaudoti pagrįstą jėgą – įskaitant mirtiną – prieš kitą asmenį,“ – NBC News aiškino Boono apygardos prokuroras Kentas Eastwoodas. „Pagal šį įstatymą žmogus neturi pareigos trauktis. Jis gali panaudoti jėgą, jei pagrįstai mano, kad tai būtina norint užkirsti kelią įsibrovimui ar atakai į būstą.“
Velázquezas dabar liko vienas auginti keturis vaikus – tris dukras, kurioms 17, 10 ir 8 metai, bei beveik vienerių metų sūnų.
„Tiesiog meldžiuosi už savo šeimą, – sakė jis. – Vienam auginti juos bus labai sunku.“
Pora Indianapolyje įsikūrė prieš metus.
„Ji buvo mano gyvenimo meilė, – sakė Velázquezas. – Gera žmona, gera mama.“
Velázquezas dabar bando pasirūpinti, kad žmonos kūnas būtų pargabentas į jos gimtąją Gvatemalą.