Ramų Lenkijos kaimą supurtė mįslinga tragedija: kaimynai aptiko automobilį su trijų giminaičių kūnais

Chočevo kaimo gyventojai vietos žiniasklaidai pasakojo apie nerimą, tvyrojusį jau kelias dienas, seniai žinomas šeimos problemas ir įtampą, kurią jautė visa bendruomenė.
Kūnus rado kaimynai
Trys kūnai buvo aptikti, kai gyventojai, sunerimę dėl 55-erių ir 56-erių metų kaimynų dingimo, nusprendė patikrinti jų garažą. Kaimynė ten nuėjo drauge su netoliese dirbusiu parduotuvės darbuotoju. Vos įžengę vidun, jie aptiko automobilį su trimis kūnais.
Kaimo seniūnas Stanislawas Burzynskis patvirtino, kad žuvusieji – artimi giminaičiai: „Tai buvo sūnus, jo motina ir jos brolis.“
Pasak jo, kaimynės sprendimas į garažą neiti vienai nebuvo atsitiktinis – žmonės bijojo šioje šeimoje gyvenančio 32-ečio vyro.
„Jis neseniai pas mus grįžo po gydymo, susijusio su psichikos sveikata. Jis taip pat turėjo problemų dėl narkotikų“, – sakė seniūnas.
Kaip portalui „Onet“ pranešė Lasko (miestas pietinėje Lenkijoje, apie 35 km nutolęs nuo Lodzės – red. past.) policijos atstovas jaunesnysis inspektorius Bartlomiejus Kozlowskis, pareigūnai patvirtino trijų žuvusiųjų tapatybes.
Automobilyje buvo rastas įrengtas vamzdis, vedantis „nuo išmetimo angos į transporto priemonės vidų“. Tarnybos pabrėžia, kad ši detalė yra itin svarbi tyrimui.
Nors oficialių duomenų apie ankstesnius šeimos incidentus prokuratūra nekomentuoja, vietos gyventojai tvirtina, kad 32-ečio elgesys buvo žinomas policijai ir savivaldybei. Kaime kalbama apie konfliktus, nerimą ir problemas, kurios ilgą laiką buvo visiems matomos.
Prokuratūros atstovė Jolanta Szkilnik teigė, kad „suplanuota autopsija, kuri leis nustatyti mirties priežastį“.
Parengta pagal fakt.pl, onet.pl
LenkijaAutomobilisNelaimė
Rodyti daugiau žymių