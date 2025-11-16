Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Gyvenimo būdas
Istorijos
2025 m. lapkričio 16 d. 20:30
Indėnų kaimą prie Kretingalės įkūręs inžinierius net vaikams suteikė indėniškus vardus
2025 m. lapkričio 16 d. 20:30
Lrytas Premium nariams
„Ahoy“ – tokiu lakotų genties šūkiu svečius pasveikina gyvosios indėnų istorijos muziejaus „Vinetu kaimas“ įkūrėjas Mindaugas Timinskas (51 m.).
Daugiau nuotraukų (42)
indėnai
Vinetu
Danė
Rodyti daugiau žymių