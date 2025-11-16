Išskrido į Turkiją naujos šypsenos – po procedūrų 36-erių britą parskraidino karste

M. Rama į Turkiją atskrido prieš savaitę, pasiryžęs pagražinti šypseną ir atlikti plaukų transplantaciją. Tačiau praėjus nedaug laiko po procedūrų jis pajuto stiprų negalavimą. Iškvietus medikus vyras buvo nugabentas į artimiausią ligoninę, tačiau gydytojams jo išgelbėti nepavyko.
Vėliau kūnas perduotas Stambulo teismo medicinos tarnybai. Vietos policija pradėjo tyrimą, siekdama išsiaiškinti, kas galėjo lemti staigią brito mirtį.
Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų ministerijos atstovas patvirtino britų žiniasklaidai: „Remiame mirusiojo šeimą ir palaikome ryšį su Turkijos institucijomis.“
Socialiniuose tinkluose pasidalintuose artimųjų įrašuose M. Rama vadinamas „šypsena, kuri visus šildė“. Šeima neslepia skausmo ir sako, kad netektis paliko tuštumą, kurios niekas nebeužpildys.
Turkija pastaraisiais metais tapo viena populiariausių vietų vadinamajam medicinos turizmui – dėl gerokai mažesnių kainų britai čia dažnai vyksta dantų restauracijai, implantams ar plaukų transplantacijai. Tačiau kartu daugėja ir skaudžių atvejų.
Remiantis JK institucijų duomenimis, nuo 2019 m. iki 2024 m. Turkijoje po pasirenkamųjų procedūrų mirė mažiausiai 28 britai.