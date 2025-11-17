Vilniuje pasiektas unikalus rekordas – per tris valandas ištatuiruotos 93 „begalybės“ simbolio tatuiruotės

Iš viso per tris valandas buvo ištatuiruoti 93 žmonės, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Rekordas pasiektas tatuiruočių studijos „Visų Šventų Tattoo“ aštuntojo gimtadienio šventėje Vilniuje, kurioje aštuoni studijos meistrai nemokamai tatuiravo norinčius sudalyvauti tokiame išskirtiniame įvykyje.
Pasak šios iniciatyvos autoriaus ir studijos vadovo Tomo Olšausko, „begalybės“ ženklas pasirinktas neatsitiktinai. Anot jo, tai vizualiai paprastas, bet prasmingas simbolis, siejamas su neišsenkančiomis galimybėmis, gyvenimo tąsa, nuolatiniu tobulėjimu, atvirumu pokyčiams ir savęs paieškoms.
Be to, apverstas „begalybės“ ženklas primena skaičių aštuoni, todėl puikiai atspindėjo studijos aštuntąjį gimtadienį.
„Mums svarbu ne tik kūrybiška tatuiruočių pusė, bet ir bendruomeniškumas. Šiuo unikaliu rekordu norėjome simboliškai sujungti žmones, kuriems patinka tatuiruotės ir kurie tiki begalinėmis savo galimybėmis“, – teigia T. Olšauskas.
„Visų Šventų Tattoo“ komanda džiaugiasi, kad studijos gimtadienis virto ne tik švente tatuiruočių mėgėjams, studijos bičiuliams ir kolegoms, bet ir oficialiai užfiksuotu, vieninteliu tokiu rekordu Lietuvoje.
