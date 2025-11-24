Šlykšti kelionės patirtis: vietinis vyras turistei siūlė seksą ir demonstravo lytinius organus

„Aš svarsčiau, ar pasidalinti šia istorija, bet tai yra realybė, su kuria susiduria keliaujančios vienos moterys, – savo „Instagram“ paskyroje rašo ji. – Per kelionę tuktukais po Šri Lanką vyras paprašė sekso ir apsinuogino prieš mane. Tai buvo vienas iš tų momentų, kurie tave šiek tiek sukrečia – net jei manai, kad esi pasiruošusi viskam.“
Vaizde, kuriuo internete buvo persidalinta šimtus kartų, matyti Molly, sėdinti savo transporto priemonėje, kai prie jos priartėja iš pažiūros nepavojingas vyras – bet bendravimas labai greitai tampa nemaloniu.
„Norėtum sekso?“ – paklausė vyras.
„Ne, tikrai ne“, – atsakė Molly, stengdamasi būti mandagi.
Tada vyras išsitraukė genitalijas, pademonstravo jas Molly, ir pakartotinai klausė: „Prašau?“
Dabar Molly prabilo ir naujienų portalui news.com.au papasakojo, kad tuo metu ji buvo šoko būsenoje ir negalėjo suvokti, kas iš tiesų vyksta.
„Jis priėjo prie manęs ir atrodė pakankamai malonus, kaip ir visi kiti Šri Lankos gyventojai, kuriuos buvau sutikusi... Niekada nesitikėjau, kad kas nors panašaus gali nutikti“, – sakė ji.
Nepaisant šoko, Molly atskleidė, kad keliaujant po pasaulį patyrė, kad tokie atvejai nėra būdingi tik užsienio šalims. „Naujojoje Zelandijoje irgi patyriau seksualinį priekabiavimą, – sakė ji. – Tai ne tik kelionių metu patiriamas baimės jausmas. Tai gali nutikti namuose ir bet kurioje šalyje, į kurią keliauji.“
Tai daugeliui moterų yra skaudi realybė, ir Molly pritarė šioms mintims, papasakodama, kokių pastangų tenka imtis, kad užtikrintų savo saugumą keliaudama viena.
„Keliaudama kaip moteris, esu ypač atsargi. Manau, kad būtų kvaila to nedaryti, – sakė ji. – Visada turiu kišeninį peilį ir labai atidžiai stebiu savo aplinką. Deja, tokia yra moterų realybė. Aš visada atsargiai bendrauju su vyrais. Nors daugelis jų yra malonūs, visada galvoje kirba mintis: ar jis nenori iš manęs ko nors daugiau?“
Vėlesniame vaizdo įraše Molly savo sekėjams papasakojo, kad gavo daug netikėtų komentarų apie savo vaizdo įrašą. „Buvo daug kaltinimų, daug žmonių sakė, kad tai yra ką gaunu, kai keliauju viena“, – sakė ji. Kitos moterys netgi sakė, kad ji „neturi išgyvenimo įgūdžių“.
„Moterys turėtų galėti keliauti vienos, mes nesame problema, – sakė ji. – [Problema yra] vyrai, kurie nežino, kaip elgtis tinkamai.“
Išvykusi iš Šri Lankos, Molly kreipėsi į Turizmo policijos departamentą, kuris sureagavo per 24 valandas. „Jie ieškojo to vyro dvi dienas. Per penkias dienas jis buvo suimtas“, – sakė keliautoja. Vyras dabar stojo prieš teismą.
Molly savo žiūrovams sako, kad nepaisant blogos patirties, tai nereiškia, kad moterims nereikėtų keliauti vienoms. „Aš buvau tiek daug šalių, kurias žmonės laiko nesaugiomis, bet visur sutikau tik vietinių gyventojų gerumą“, – teigia ji.
Parengta pagal „New York Post“.
seksualinis priekabiavimasTurizmaskeliavimas
