32-ejų moteris išvyko ieškoti, kas ją nužudytų: makabriškas planas baigėsi tikra tragedija

Pareigūnai sulaikė 53 metų Dwainą Hallą, kaltinamą britės Sonios Exelby nužudymu ir pagrobimu.
Aptiko savižudybės laišką
Spalio 13-ąją Jungtinės Karalystės pareigūnai kreipėsi į Floridos teisėsaugą – minėta moteris nepasirodė skrydžiui atgal į Londoną ir buvo paskelbta dingusia.
Spalio 16 d. vienas artimųjų socialiniuose tinkluose rašė, kad S.Exelby „labai sunkiai tvarkosi su psichologine sveikata“ ir, jų manymu, susitarė susitikti su nepažįstamu asmeniu Talahasyje.
Vos po dienos – spalio 17-ąją – Sonios kūnas rastas seklioje duobėje Mariono apygardos miškuose, Floridoje. Mirties priežastis – smurtinė. Nors pareigūnai moters tapatybės viešai neįvardijo, „PEOPLE“ gautame sulaikymo protokole nurodyta, kad tai – S.Exelby iš Portsmuto.
Netrukus paaiškėjo dar daugiau nerimą keliančių aplinkybių. Kompiuteryje rasti jos raštai atskleidė, kad moteris save vadino „savižudiška“, o jos planuose – kelionė į JAV tam, kad būtų „seksualiai išnaudota, kankinama ir galbūt nužudyta“. Ji palaikė ryšius su keliais JAV gyvenančiais asmenimis, kurie, kaip ji tikėjosi, galėtų įvykdyti šį jos planą.
Britų tyrėjai aptiko ir savižudybės laišką, kuriame britė rašė, kad jei „pavyks pas jį nuvykti“, gali būti „suluošinta ir neįgali visam gyvenimui“.
Pareigūnai D.Hallą identifikavo kaip įtariamąjį po to, kai atsekė paskyrą, iš kurios nuo spalio 11 d. kelis kartus mėginta nurašyti pinigus iš S.Exelby banko sąskaitos.
Spalio 17 d. savanoriško pokalbio su policija metu D.Hallas pateikė kelias prieštaringas versijas. Iš pradžių tvirtino moters nepažinojęs, tačiau galiausiai pripažino, kad su ja kelis kartus turėjo lytinių santykių ir kalbėjo apie „savižudybę, „vergovės“ praktikas ir jos norą, kad kas nors ją nužudytų“.
Paklaustas, ar jis nužudė S.Exelby, vyras atsakyti atsisakė, tačiau pridūrė: „Ji dabar laiminga, nes gavo, ko norėjo.“
Paskutinė žinutė draugei
Tyrėjams į rankas patekę duomenys rodo, kad paskutinę akimirką S.Exelby suabejojo savo sprendimu. Kaip teigiama kaltinimų protokole, ji parašė draugei ir pranešė, kad ją prieš jos valią laiko neįvardytas vyras.
„Jis aiškiai pasakė, kad nėra jokio kelio atgal, nebent aš jį nušaučiau. Vakar vakare pradėjau abejoti. Aš negaliu nieko nužudyti“, – rašė S.Exelby.
Ji pridūrė, kad buvo priversta „įrašyti tris atsakomybės atsisakymo žinutes ir parašyti laišką šeimai, nes jam tai pasirodė „juokinga“.
Policija peržiūrėjo mobiliuoju telefonu filmuotą vaizdo įrašą – jame, kaip teigiama, matyti, kaip D.Hallas liepia S.Exelby atsakyti, kaip ji nori mirti. Nors moteris atsako, prieš kelis atsakymus ji akivaizdžiai dvejoja.
Tyrėjai mano, kad tai rodo, jog ji paskutinę akimirką nebenorėjo mirti, tačiau buvo manipuliuojama.
Remiantis viešais teismo įrašais, D.Hallui šiuo metu pateikti kaltinimai dėl žmogžudystės ir pagrobimo, be jau anksčiau jam skirtų kaltinimų dėl sukčiavimo.
Parengta pagal people.com
Žmogžudystės Jungtinė Karalystė Anglija
