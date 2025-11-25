Buvęs sugyventinis grasina atimti vaikus: dukrą nuteikinėja prieš mamą

Nors statistika kalba pati už save – kas trečia moteris Europoje yra patyrusi smurtą, tačiau net 60 proc. nesikreipia pagalbos, – svarbu atminti, kad už skaičių slypi tikros moterys, tikri gyvenimai, tikras skausmas.
Istorijos užrašytos pačių moterų bei Specializuotos kompleksinės pagalbos centro konsultančių. Jos pateiktos taip, kaip norėjo pačios moterys – jų istorijos, jų žodžiai, jų išgyvenimai.
Šių istorijų tikslas – ne tik parodyti smurto realybę Lietuvoje, bet ir įkvėpti – įkvėpti kreiptis pagalbos, įkvėpti pastebėti smurtą ir padėti jį patyrusiems asmenims.
Visos istorijos anoniminės, vardai pakeisti, tačiau žinomi Moterų informacijos centrui.
Godos istorija
Vien per praėjusius metus Goda į policiją kreipėsi 5 ar 6 kartus. Moteris teigė, kad gyvendama kartu su vyru dažnai buvo žeminama, smerkiama, menkinama, jai buvo grasinama, prieš ją buvo naudojamas fizinis smurtas.
Nuolatinis smurtas pažeidė moters savivertę, traumavo ją. Ji nuolat jautė baimę, gėdą, nepasitikėjimą, neryžtingumą, todėl negalėjo nutraukti ryšio su smurtaujančiu sugyventiniu.
SKPC konsultantės suteikė moteriai pagalbą, kuri padėjo įveikti krizinę situaciją. Sugyventiniui Goda pradėjo kalbėti apie gyvenimą skyrium. Sugyventinio elgesys, pajutus moters sustiprėjimą, tapo dar agresyvesnis. Jis pradėjo dar intensyviau grasinti moteriai: „vaikai su tavim negyvens“, „jei kada nors gyvenime susirasi kitą, nei tu, nei jis negyvens“.
Galiausiai Goda su trimis vaikais buvo priversta išsikraustyti iš savo buto į kitą miestą, kad išvengtų grasinimų ir galimų smurtinių veiksmų prieš save ir vaikus. Sugyventinis sumušė moters mažametį sūnų (trenkė per galvą, stūmė į sieną, nutvėręs už rankos vilko prie lango) ir grasino jį išmesti pro langą. Dėl šio įvykio moteris kreipėsi į policiją ir šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas. Vaikams iki šiol yra teikiama psichologinė pagalba.
Pora kartu gyveno 10 metų. Jiems gimė dukra. Po išsiskyrimo vyras pradėjo reikalauti dažniau matytis su dukra. Jis beveik kasdien (mažiausiai 6 kartus per savaitę) iš darželio ar iš namų pasiima dukrą, vežasi į savo gyvenamąją vietą ir atgal parveža pas mamą į kitą miestą vėlai vakare, kartais tik apie 22:00 val. Goda nerimauja, kad dabar jau buvęs sugyventinis gali negrąžinti dukros, nes yra grasinęs atimti iš jos vaikus.
Konsultacijų metu moteris pasakojo, kad vyras kasdien skambina dukrai, įneša sumaištį: smarkiai piktinasi, jei mergaitė neatsiliepia, liepia jai nebendrauti ir nežaisti su broliais ir pan. Vyras mergaitei girdint šmeižia mamą, grasina „pasodinsiu tavo mamą į kalėjimą“, įtikinėja mergaitę, kad mama psichiškai nestabili, blogai ja rūpinasi, vartoja alkoholį, yra asociali.
Vieną dieną vaikams atvykus į dailės terapijos užsiėmimus netikėtai iš už pastato kampo atsiradęs vyras užsipuolė vaikus. Priartėjęs prie vieno iš vaikų (vyrui tuo metu buvo paskirta kardomoji priemonė nesiartinti prie nepilnamečio dėl ankstesnio smurtinio įvykio) vyras ėmė grasinti: „Tu atsakysi už tai, kad melavai teisme, aš pasodinsiu tave į kalėjimą“.
Šiuo metu vyksta teisminiai procesai dėl vyro bendravimo su dukra tvarkos, dukros gyvenamosios vietos ir išlaikymo nustatymo. Buvęs sugyventinis nepalieka moters ramybėje. Goda ir jos vaikai vis dar jaučiasi persekiojami.
