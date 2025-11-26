Teismo nutartis Gražiną padarė buvusio sutuoktinio įkaite: „Jaučiausi įvaryta į kampą“

Nors statistika kalba pati už save – kas trečia moteris Europoje yra patyrusi smurtą, tačiau net 60 proc. nesikreipia pagalbos, – svarbu atminti, kad už skaičių slypi tikros moterys, tikri gyvenimai, tikras skausmas.
Istorijos užrašytos pačių moterų bei Specializuotos kompleksinės pagalbos centro konsultančių. Jos pateiktos taip, kaip norėjo pačios moterys – jų istorijos, jų žodžiai, jų išgyvenimai.
Šių istorijų tikslas – ne tik parodyti smurto realybę Lietuvoje, bet ir įkvėpti – įkvėpti kreiptis pagalbos, įkvėpti pastebėti smurtą ir padėti jį patyrusiems asmenims.
Visos istorijos anoniminės, vardai pakeisti, tačiau žinomi Moterų informacijos centrui.
Gražinos istorija
„12 metų pragyvenau santuokoje, girdėdavau apie smurtą artimoje aplinkoje, bet niekada nepagalvodavau, kad tai galėtų būti apie mane.
Jau pusantrų metų vyksta skyrybų procesas. Turtą kaip ir pasidalijome, bet dėl vaikų auklėjimo vis dažniau nesutardavom, o skyrybų metu nesutarimai dar labiau paaštrėjo. Nesulaukus skyrybų pabaigos, teko kreiptis į teismą dėl bendravimo tvarkos su vaikais nustatymo.
Konstruktyviai nepavykdavo bendrauti su vyru, pajusdavome, kad emocijos ima viršų. Tad Teismas skyrė tarpusavio bendravimą nuotolinėmis ryšio priemonėmis: el. paštu, el. žinutėmis, sms. Kiekvieną dieną tvarkingai siųsdavau trumpą informaciją apie vaikus: kur eina, ką valgo, kaip apsirengę ir kodėl taip, o ne kitaip, kada grįžo. Bet to jam niekada neužtekdavo. Kartais tekdavo aiškintis iki 1 nakties. Bet jam būdavo negana.
Naudodamasis tuo, kad visada privalau būti pasiekiama ryšio priemonėmis, jis visiškai nesidomėdavo vaikais, o dažniau siųsdavo ir labai asmenines žinutes, kad pasiilgo, myli. Kitą dieną jau priekaištaudavo, kad 7:45 neparašiau, kad vaikai jau mokykloje, priekaištaudavo, kad esu bloga mama, netikusi moteris. O kai visai įsivažiuodavo, tai žemindavo, nevengdavo priminti mūsų bendro gyvenimo smulkmenų, kartais net ir intymių.
Labai pavargau, jaučiausi išmušta iš vėžių, visiškai save praradau, nuolat kabojau „ant laido“. Ir svarbiausia – negalėjau nei jo užblokuoti, nei pakeisti telefono numerio ar el. pašto adreso. Pagal teismo nutartį privalėjau išsaugoti dokumentuose nurodytus tuos pačius kontaktus.
Jaučiausi beviltiškai, kaip įvaryta į kampą. Supratau, kad reikia kažką daryti, nes niekur negaliu nuo jo pabėgti, pailsėti. Kreipiausi į Specializuotos kompleksinės pagalbos centrą (SKPC), bendravom su psichologe ir teisininke.
Pagaliau buvau suprasta, gavau labai daug palaikymo ir pastiprinimo. Dabar aš žinau, kas yra smurtas artimoje aplinkoje ir žinau, kur kreiptis pagalbos.“
smurtas prieš moterisMoterų informacijos centrasSkyrybos
