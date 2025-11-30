Lenkiją iki ašarų sugraudino tėvo pastangos išgelbėti dukrą: viskas pasikeitė per vieną valandą

Dabar jam to nebereikės daryti. Pakako vieno parlamento nario Łukaszo Litewkos įrašo, kad paramos prašymas būtų pastebėtas kuo daugiau žmonių.
Vyras ryžosi dramatiškai kovai už mylimos dukters gyvybę. Julija jau 12 metų kenčia nuo vaistams atsparios epilepsijos priepuolių – tai sunkios meningito infekcijos pasekmė. Šia liga ji persirgo būdama penkerių metų.
Ponas Sebastianas rinko daržoves laukuose ir pardavinėjo jas turguje, kad surinktų pinigus dukters gydymui.
Julka jau kurį laiką patiria net kelis šimtus epilepsijos priepuolių per dieną, dalis jų baigiasi sąmonės netekimu. Kiekvienas priepuolis yra mirtinai pavojingas.
Viltis – diagnostika ir operacija Vokietijoje, po to ilga reabilitacija, tačiau tai labai brangu. Norint surinkti daugiau nei 750 tūkst. zlotų, Julios tėvas Sebastianas dirbo nepaprastai sunkiai. Geranoriškai padėdavo vietiniame ūkyje, savo rankomis rinko iš laukų bulves ir svogūnus, namuose juos valė ir kiekvieną dieną pardavinėjo Sławnos turguje.
Rinko tiek, kiek kas duodavo – kad tik pavyktų surinkti bent mažiausią sumą dukters gydymui.
„Kiekvienas zlotas mums yra šansas vaikui pasveikti. Viską, ką uždirbu, dedu centą prie cento“, – sakė vyras TVP Szczecin reportaže.
Tačiau kai iškrito sniegas, rinkti daržoves laukuose tapo neįmanoma. Ponas Sebastianas ieškojo pagalbos visur, kur galėjo. Paskutine viltimi tapo parlamentaras Łukasz Litewka, garsėjantis pagalba žmonėms bėdoje. Ir šį kartą jis nenuvylė.
Praėjusią savaitę L. Litewka savo „Facebook“ paskyroje aprašė pono Sebastiano ir Julkos istoriją.
„Kai šiandien išgirdau apie poną Sebastianą, netikėjau, galvojau: rimtai, kaip taip? (...) Kai jam paskambinau, jis pravirko ir netikėjo. Iš pradžių maniau, kad tai dėl to, kad mane atpažino – tokiu atveju man visada lengviau kalbėti. Tik kai pasakė „Tiek laiko jūsų laukiau, netikiu“, supratau, kad jis beldėsi visur, kur galėjo, bet liko nepastebėtas. Skaitydamas jo žinutes jaučiausi siaubingai, kad tik dabar jį pamačiau“, – rašė L. Litewka.
„Labai norėčiau, kad nupirktumėte vieną virtualų bulvių maišą iš pono Sebastiano. Būkime atviri – jis niekada jūsų nepasieks, bet pažadu, tai bus skaniausios bulvės jūsų gyvenime. Jei neįtikinau, suprantu. Bet prašau – pažvelkite į poną Sebastianą. Būsiu dėkingas už kiekvieną reakciją po šiuo įrašu. Julka nebeturi laiko, o ponas Sebastianas – vilties“, – pridūrė jis, įkeldamas nuorodą į internetinę aukų rinkimo kampaniją. rašo „Fakt“.
Per valandą surinkta visa suma Julkos gydymui
O tada prasidėjo stebuklai. Paramos skaičiai pildėsi vis greičiau, ir, galiausiai, po mažiau nei valandos, buvo surinkta visa reikalinga suma.
„55 minutės, uždarau prekystalį. Išsiskirstykite, bulvės baigėsi. Ačiū, labanakt. 19 767 aukos!“ – parašė L. Litewka.
Ir tai – dar ne pabaiga – nuo vakarykštės dienos surinkta suma Julijos gydymui nuolat auga.
Buvo surinkta beveik 1 mln. 265 tūkst. zlotų.
„Esame labai laimingi. Dabar jau žinome, kad pavyks. Julka bus sveika, visiems labai dėkojame“, – dėkingas parašė ponas Sebastianas.
epilepsijaLenkijapagalba
Rodyti daugiau žymių