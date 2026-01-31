Po Pakaunėje sudegusio žirgyno – dar vienas smūgis: vieniša mama prašo pagalbos

Viktorija Skritulskaitė kreipiasi į neabejingus žmones ir prašo padėti atstatyti gyvenimą po gaisro ir netekčių.
„Esu Viktorija, vieniša mama iš Kauno. Mano didžiausia svajonė buvo sukurti saugius namus ir nedidelį žirgyną sau ir dukrytei. Atrodė, kad 2023 m. ši svajonė išsipildė, kai paėmiau didžiulę paskolą ir įsigijau sodybą su žeme Jackiškių kaime.
Tačiau tai, kas turėjo būti nauja pradžia, virto trejus metus trunkančiu asmeniniu pragaru – ir, deja, tai nebuvo blogiausia, kas mus ištiko“, – rašoma pagalbos prašyme.
Moterį palietė virtinė tragedijų – nuo gaisro iki nepalankaus teismo sprendimo.
„Nuoširdžiai dirbome kurdami namus ir prieglobstį 20 žirgų bei vaikams, kurie jais rūpinosi. Tačiau likimas mums smogė itin žiauriai. Spalio 27 dieną mūsų namuose kilo gaisras. Ugnis nepagailėjo nieko – sudegė visas mūsų turtas, visi asmeniniai daiktai, viskas, ką turėjome. Dar skaudžiau, kad gaisre žuvo ir mūsų augintiniai.
Vos po mėnesio po šios siaubingos tragedijos mus pasiekė dar vienas smūgis – negailestingas teismo sprendimas. Teismas, remdamasis buvusių kaimynų (sklypo savininkų) apgaulės schema (kurioje mūsų sąžiningas pirkimo sandoris buvo pripažintas apsimestiniu), nusprendė, kad turime atiduoti sodybą ir žemę atgal“, – rašoma įraše.
Pakaunėje sudegė žirgynas – jo įkūrėja vieniša mama liko be pastogės
Viktorija liko ir be namų, ir be pinigų.
„Situacija yra katastrofiška. Nors kaimynai atgavo savo žemę ir turtą, teismo priteistų 64 000 eurų (kuriuos sumokėjau už sodybą) atgauti kol kas nepavyksta. Mes likome ir be žemės, ir be pinigų, ir be namų, kuriuos pasiglemžė ugnis.
Dėl teisinio neapibrėžtumo ir artėjančio iškeldinimo, šiame ūkyje globojami 20 nekaltų žirgų atsidūrė didžiuliame pavojuje. Nerimauja ne tik mūsų šeima, bet ir kiti vaikai, kurie ilgus metus rūpinosi šiais žirgais. Mūsų laukia ilgas ir sekinantis teisminis kelias, kad atgautume mums priklausančius pinigus.
Iki tol mums gyvybiškai svarbu įsigyti žemės sklypą ir jį paruošti žirgų perkėlimui. Jūsų pagalba mums reiškia viską. Kreipiuosi į jus su didžiuliu prašymu padėti mums išgyventi šią neteisybę: atstatyti gyvenimą po gaisro. Padengti didžiules bylinėjimosi ir advokatų išlaidas, kurios būtinos tęsiant kovą teisme.
Užtikrinti saugų prieglobstį mūsų gyvūnams ir 20 žirgų, kol teisinė situacija bus išspręsta ir atgausime bent jau už sklypą sumokėtus pinigus. Kiekvienas euras ir pasidalinimas šia istorija suteikia mums viltį ir galimybę atsistoti ant kojų po šių dviejų tragedijų. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų supratimą ir palaikymą!“ – rašo pagalbos prašanti Viktorija.
Paramą suteikti galima:
VšĮ „Senojo ąžuolo arklidė“ LT817300010189870860
Lėšų rinkimas galimas ir 4fund.com platformoje čia.