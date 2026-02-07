Benamis dvejus metus pėsčiomis ėjo iš Prancūzijos į Lenkiją: kaip pasielgė grįžęs, sujaudino net pareigūnus

Paaiškėjo, kad likimas šiam vyrui nebuvo palankus – jis jau kelerius metus Prancūzijoje kovojo su benamyste. Galiausiai jis pėsčiomis grįžo į gimtąją Lenkiją ir dabar bando išgyventi sudėtingomis sąlygomis.
Vyras, neturintis artimų giminaičių, gyveno tuščiame pastate su savo ištikimu šunimi. Jo paties pastatyta plytų krosnelė suteikė šiek tiek šilumos, bet vieta, kurioje jis gyveno, anaiptol nebuvo patogi.
Tačiau elektros, dujų ir tekančio vandens trūkumas nesutrukdė jam išlikti optimistu – jis pabrėžė, kad gali susitvarkyti pats, o vienintelė jo problema yra maisto įsigijimas.
Policija greitai nustatė, kad 41-erių vyras keletą metų gyveno Prancūzijoje, kur taip pat buvo benamis. Pasibaigus dokumentų galiojimo laikui, jis negalėjo tikėtis jokios pagalbos, todėl nusprendė grįžti į Lenkiją. Kelionė pėsčiomis vyrui truko dvejus metus!
Pareigūnai pasiūlė vyrui vietą benamių prieglaudoje, bet jis atsisakė – nenorėjo išsiskirti su savo šunimi, kuris buvo jo vienintelis draugas.
Tačiau policijos pareigūnai neliko abejingi. Jie nuvežė vyrą į policijos nuovadą, kur jo laukė šiltas maistas. Jie už savo pinigus nupirko jam maisto produktų ir pririnko šiltų drabužių iš Futomos gyventojų.
Socialiniai darbuotojai jam davė miegmaišį ir pinigų, kad jis galėtų pasidaryti nuotraukas naujai asmens tapatybės kortelei. Kartu jie padėjo vyrui užpildyti ir pateikti paraišką naujam dokumentui gauti.
Policijos pareigūnai ir socialiniai darbuotojai pabrėžia, kad jie nepaliks vyro vieno. Jie žada stebėti jo padėtį ir padėti jam tiek, kiek reikės.
Parengta pagal fakt.pl