Po tragiškos vyro mirties – artimųjų prašymas: „Mūsų šeimai tai yra nežmoniški pinigai“

Žuvusiojo artimieji į žmones kreipėsi su pagalbos prašymu prisidėti finansiškai prie vyro palaikų pargabenimo iš Žaliajo Kyšulio į Lietuvą.
„Lėšos renkamos žuvusiojo, draugo, mūsų bendruomenės nario, pargabenimui į Lietuvą, kad mama galėtų tinkamai palaidoti sūnų. Ačiū visiems, kurie gali paremti žuvusiojo šeimą šiuo sunkiu laikotarpiu“, – rašoma svetainėje 4fund.com, kuri buvo sukurta lešų rinkimui.
Su portalu Lrytas susisiekusi giminaitė Samanta teigė, jog palaikų pargabenimo į Lietuvą kaina gali siekti bent 12 tūkst. eurų.
„Mano dėde žuvo burlaivio avarijoje Gran Kanarijoje, reikia parsigabenti palaikus iš Žaliojo Kyšulio, kol kas suma yra preliminari 12 tūkstančių. Įmonė minėjo, kad gali padidėti, nes reikės padengti dar ligoninės išlaidas. Mūsų šeimai tai yra nežmoniški pinigai, ieškome pagalbos“, – teigė ji.
Lrytas primena, kad vasario 1-ą netoli Gran Kanarijos nuskendo burlaivis, kuriame buvo 3 lietuviai. Vienas vyras žuvo.
Pranešama, kad operaciją vykdė jūrų gelbėjimo tarnyba. Į pagalbą jie išskubėjo gavę „Garmin SOS“ signalą, kuris, pasak valstybinės įmonės atstovo, suteikia mažiau informacijos nei jūrų signalai.
„Mūsų Madrido centras gavo SOS pranešimą už 285 mylių nuo Gran Kanarijos, tačiau informacijos apie pavojaus pobūdį ar laivo detales nebuvo.
Du žmonės buvo išgelbėti, o vieno kūnas buvo rastas. Pranešta, kad laive nebuvo kitų žmonių ir kad įgula buvo lietuviai. Išsilaipinimas planuojamas Žaliajame Kyšulyje“, – skelbė gelbėjimo centras soc. tinkle „X“.
Anot portalo diariodeavisos.elespanol.com, išgelbėti vyrai pasakojo, kad burlaivis, kuriuo jie plaukė, apvirto, jie buvo vieninteliai jo įgulos nariai ir kad jie yra lietuviai.
Finansiškai prisidėti galima paspaudus ČIA.
Gran KanarijaMirtisnetektis
