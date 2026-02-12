Dvigubas gedulas mokykloje: savaitgalį mirė du gerbiami mokytojai

Apie dvigubą netektį gimnazija pranešė savo feisbuko puslapyje.
Kolegos ir mokiniai velioniams skyrė daug šiltų žodžių ir padėkų.
„Visą savo gyvenimą Mokytoja, kaip geroji Motina, vedė ir globojo savo vaikus ir savo mokinius, ramiu ir tyliu buvimu skleidė šilumą, kiekvienam rado mielą žodį. Lemtis išsivedė ją baltu žiemos keliu, tačiau liko gražūs prisiminimai, darbai, jos skleista šviesa ir meilė.
Nuoširdi užuojauta vaikams, anūkams, artimiesiems, kuriems lieka išėjusios gerumo šviesa...“ – rašoma atsisveikinant su L. Skardžiuviene.
„Suprantame, kad prieš Amžinybės dvelksmą mes esame bejėgiai. Tačiau žinome, jog kiekvieno žmogaus gyvenimas matuojamas ne vien tik laiko sąvoka, bet ir nuveiktais darbais, jo santykiais su aplinkiniais...
Į Amžinybę išėjusio kūno kultūros mokytojo Antano Vytauto Bakšio darbai, dėmesingumas, inteligencija, draugiškumas, pagarba ir meilė kolegoms ir mokiniams išliks prisiminimuose ilgai...“ – tai jautrūs kolegų žodžiai, skirti A.V. Bakšiui.