Iš pašto dėžutės byrėję laiškai slėpė kraupią paslaptį: visus sukrėtė, ką rado kaimyno bute

2026 m. vasario 14 d. 19:51
Lrytas.lt
Poznanės gyvenamojo rajono daugiabutyje gyvena dešimtys gyventojų, tačiau net kelerius metus niekam nerūpėjo išsiaiškinti, kas nutiko septintame aukšte gyvenusiam kaimynui. Vyro pašto dėžutė buvo perpildyta, iš jos byrėjo laiškai, o jo paties niekas nematė labai ilgą laiką.
Tik antstoliai atskleidė kraupią tiesą – bute rastas mumifikuotas 86 metų vyro kūnas.
„Mes vieni kitų nepažinojome“, – apie namą, kuriame įvyko tragedija, laikraščiui „Fakt“ pasakojo gyventojai.
Sausio 28-ąją policijos pareigūnai, asistavę antstoliams, aptiko pagyvenusio vyro mumifikuotą kūną – greičiausiai 86 metų Józefo.
„Jis galėjo ten būti nuo 2022 metų“, – „Fakt“ sakė Poznanės policijos atstovas Łukaszas Paterskis.
Daug metų niekam nerūpėjo
Kodėl tiek metų niekas nepastebėjo, jog žmogus tiesiog dingo? Senjoras gyveno 11 aukštų name, pastatytame devintajame dešimtmetyje. Kiekviename aukšte buvo po tris butus, o jis gyveno septintajame.
Jis reguliariai prasilenkdavo su kaimynais sename, ankštame lifte. Eidavo į parduotuvę, kuri yra tiesiog priešais namą. Tačiau niekas nesusirūpino, kai jis staiga dingo iš akiračio.
„Aš jo nepažinojau, net nežinau, kaip jis atrodė. Aš čia negyvenu, tik atvažiuoju aplankyti mamos. Kažkoks vyras – taip man sakė kaimynė – visada keliaudavo, vis kažkur būdavo, – pasakojo mirusio senjoro laiptinėje sutikta moteris. – Šita pašto dėžutė. Ji pilna. Viskas krito lauk. Daugybė laiškų. Bet kas man iš to? Na, nėra žmogaus – ir tiek.“
„Mes čia vieni kitų nepažįstame“
„Mes čia vieni kitų nepažįstame. Tik pasisveikiname ir atsisveikiname. Tuos, kurie gyveno čia anksčiau, pirmuosius, dar pažįstame, bet ne taip artimai. Nors su kaimynais ir sakėme: „Ponia, man atrodo, jis ten viduje miręs, sprendžiant iš tų laiškų.“ Tačiau niekas neįėjo. Ir jokio kvapo nebuvo“, – komentavo mirusiojo kaimynas.
Apie įvykį sužinota, kai į butą atvyko antstolis.
Vyras buvo nustatęs nuolatinius pavedimus bendrijai už komunalinius mokesčius, tačiau kitų sąskaitų nemokėjo. Lemtingą dieną dujų įmonės darbuotojai esą nuėmė buto dujų skaitiklį – taip ir buvo aptikta mirtis.
„Tai daugiau pasako apie tarpusavio santykius, apie tai, ką galima pavadinti abejingumu ir nesidomėjimu kaimynais.
Mano kartos žmonės pažinojo savo kaimynus. Puoselėkime šiuos ryšius. Ši situacija parodo, kaip tai yra svarbu“, – pabrėžia Poznanės būsto kooperatyvo atstovė Dorota Wesołowska.
 
